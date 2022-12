PM मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी बधाई, बोले: केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग मिलेगा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट करके बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, 'हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई. मैं हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूं. (pm modi congratulated sukhvinder singh sukhu)

CM सुक्खू ने छात्र जीवन में अखबार बेचकर और PCO चलाकर की पढ़ाई, अब प्रदेश की कमान

10 साल के बाद एक बार फिर से हमीरपुर जिले को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. एनएसयूआई के दौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोस्त रहे अशोक कवि बताते हैं कि मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र जीवन में कभी अखबार तो कभी दूध बेचकर जेब खर्च निकाला करते थे. (CM Sukhvinder Singh Sukhu)

सुखविंदर सुक्खू बने हिमाचल के मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल-प्रियंका

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई. (CM of Himachal Sukhvinder singh sukhu) (Deputy CM mukesh agnihotri)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले: पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे. (cm sukhvinder singh sukhu on old pension scheme)

सुखविंदर सिंह सुक्खू : CR से CM बनने तक का सफर, अब होगी पहाड़ सी चुनौती

सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के 7वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. सुक्खू को हिमाचल के राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. सुक्खू ने CR से CM बनने तक का लंबा सफर तय किया है.

मुकेश अग्निहोत्री बने हिमाचल के पहले डिप्टी CM, पत्रकारिता से राजनीति में आने का ऐसा रहा सफर

हिमाचल को नए मुख्यमंत्री के साथ-साथ पहली बार उप मुख्यमंत्री भी मिल गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

राहुल गांधी ने सुक्खू की मां को मंच पर बुलाया, प्रियंका ने उन्हें और प्रतिभा सिंह को लगाया गले

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां संसार देई भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थीं. राहुल गांधी को जब पता चला कि वह मंच के सामने बैठी हैं तो राहुल ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे मिले. प्रियंका गांधी ने सुक्खू की मां को गले लगाया और मंच पर अपने पास बैठाया.

मुकेश अग्निहोत्री के डिप्टी सीएम बनने पर ऊना के लोगों ने जताई खुशी, कही ये बात

पत्रकार से प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले मुकेश अग्निहोत्री की सफल उड़ान रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले की हरोली सीट से लगातार पांचवी बार विधायक बने हैं. मुकेश अग्निहोत्री की छवि तेज तर्रार नेता की रही है. मुकेश अग्निहोत्री की डिप्टी सीएम की ताजपोशी पर रक्कड़ कॉलोनी के लोगों ने खुशी जाहिर की है. (Mukesh Agnihotri became deputy CM) (Reaction of the people of Una)

CM सुक्खू ने छात्र जीवन में अखबार बेचकर और PCO चलाकर की पढ़ाई, अब प्रदेश की कमान

10 साल के बाद एक बार फिर से हमीरपुर जिले को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. एनएसयूआई के दौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ही रहे अशोक कवि बताते हैं कि मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र जीवन में कभी अखबार तो कभी दूध बेचकर जेब खर्च निकाला करते थे. (CM Sukhvinder Singh Sukhu )

Himachal Pradesh: शपथ ग्रहण से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया मां का आशीर्वाद

हिमाचल प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने से पहले मां संसारो देई का आशीष लिया. मुख्यमंत्री सुक्खू मां के चरणों में नतमस्तक हुए. मां ने भी खुश होकर उन्हें गले लगाया और आशीष दिया.

ये भी पढ़ें: पिता चलाते थे नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी, अब बेटे सुक्खू ने थामा हिमाचल का स्टेयरिंग