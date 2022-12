Himachal Exit Poll 2022: हिमाचल के एग्जिट पोल में रिवाज बदला या राज? एक क्लिक में जानें

Himachal Exit Poll 2022 Live: हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज ? इस सवाल का जवाब तो 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चलेगा लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं. एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है. जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर. (Poll of Polls 2022)

कुल्लू: परगानु में कमरे में मिला महिला का शव, पति की तलाश में जुटी पुलिस

कुल्लू के भुंतर के साथ लगते परगानु में एक कमरे में महिला का शव बरामद होने का मामला सामने आया है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर के साथ लगते परगानु गांव में अविनाश कौर अपने पति जय सिंह के साथ किराए के कमरे में रहती थी. अविनाश कौर की पहचान पंजाब के राजपुरा निवासी के रूप में हुई है.

कांग्रेस डंके की चोट पर बनाएगी सरकार, 8 दिसंबर को उखड़ेगा भाजपा का तंबू: मुकेश अग्निहोत्री

कांग्रेस डंके की चोट पर हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी. कांग्रेस जनता के जनादेश को पहचानती है और पार्टी के पास जो फीडबैक है, उसके आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तख्त और ताज बदल रहा है. ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri on Himachal election exit Poll) ने चुनावों को लेकर आए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही है. पढे़ं पूरी खबर...

बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे एग्जिट पोल: त्रिलोक जम्वाल

भाजपा को एग्जिट पोल में 34 से लेकर 40 तक के आंकड़े दिए गए हैं और अगर यह एग्जिट पोल है तो चुनावी नतीजे सुनिश्चित है कि इससे ज्यादा ही आएंगे.

घुमारवीं में विवाहिता की मौत पर जोरदार हंगामा, ससुराल पक्ष पर लगे हत्या के आरोप

बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में सोमवार को एक विवाहिता की मौत पर जोरदार हंगामा (Death of married woman in Ghumarwin) हुआ. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल में 1 जनवरी से स्कूलों और कॉलेजों में विंटर वेकेशन, शेड्यूल जारी

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं. विंटर वेकेशन स्कूलों में यह छुट्टियां 1 जनवरी से 12 फरवरी तक होंगी, जबकि समर वेकेशन स्कूलों में लोहड़ी के आसपास यह छुट्टियां की जाएंगी, जो छह दिन की होंगी. (winter Holidays in hp).

Countdown Begins: 8 दिसंबर को सराज नहीं शिमला में रहेंगे CM जयराम, BJP को रिवाज बदलने की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर 8 दिसंबर को मतगणना वाले दिन सराज नहीं बल्कि शिमला में ही रहेंगे. हाईकमान ने उन्हें शिमला में रहकर परिणामों के बाद उपजे हालातों से निपटने के निर्देश दिए हैं. पढ़ें.

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अब नहीं लगेगा फरलो, कॉलेज स्टाफ को बायोमेट्रिक पर लगानी होगी हाजिरी

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का स्टाफ बंक नहीं मार सकेगा. मैन्युल हाजिरी लगाने का ट्रेंड अब समाप्त हो जाएगा. कर्मचारियों को दो वक्त अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज करवानी होगी. (biometric attendance system at medical college Hamirpur) एनएमसी की तरफ से ही मेडिकल कॉलेज में चार बायोमेट्रिक मशीनें पहुंची हैं, जिन्हें चार जगह स्थापित कर दिया गया है.

सत्ता की राह आसान बनाने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, सामाजिक पेंशन की पात्रता 60 साल

भाजपा हिमाचल में सामाजिक पेंशन से एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाकर अपनी सत्ता की राह को आसान देख रही है. भाजपा सरकार ने हिमाचल में समाजिक पेंशन का दायरा बढ़ाया. पहले जहां 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक पेंशन दी जा रही थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसके लिए आयु सीमा घटाकर 60 साल कर दी.

सैंज में युवकों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, SP को सौंपा शिकायत पत्र

सैंज घाटी के तीन युवकों ने पुलिस पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया (youths accused the police of torturing them) है. युवकों ने सैंज पुलिस के अधिकारियों की लिखित शिकायत डीजीपी शिमला और एसपी कुल्लू से कर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है. पढ़ें पूरी खबर...