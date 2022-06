जयराम का घुमारवीं दौरा: भराड़ी को बनाया तहसील, भगेड़ में खुलेगा लोक निर्माण विभाग का अनुभाग

घुमारवीं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 117 करोड़ रुपए लागत की 21 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण (CM Jairam visited Ghumarwin) किया. वहीं, भराड़ी उप तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने और भगेड़ में लोक निर्माण विभाग का अनुभाग खोलने की घोषणा की.

Kamakhya Devi Temple: सिरमौर में बनेगा माता कामाख्या का मंदिर, जानें किस तरह से होगी पूजा

अब हिमाचल प्रदेश में भी लोग माता कामख्या (Kamakhya Devi Temple) के दर्शन कर सकेंगे.सन 2025 तक सिरमौर के नारग में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा.चंडी साधना परिवार संस्था के अध्यक्ष डॉ .संजय शर्मा ने बताया कि असम में जिस तरह से माता कामाख्या का मंदिर है. उसी तर्ज पर हिमाचल में भी कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन प्रदेश के लोगों कर सकेंगे.

करसोग पंचायत समिति की बैठक, समस्याओं का नहीं हुआ समाधान, उच्च अधिकारियों ने किया बैठक से परहेज

मंडी जिले के विकासखंड करसोग में कुछ विभागों के अधिकारी पंचायत समिति की बैठक को हल्के में ले रहे हैं. सोमवार को पंचायत समिति की बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी नहीं (Panchayat Samiti meeting) पहुंचे. ऐसे में पंचायत समिति के सदस्यों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल सके, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया.

Weather Update of Himachal: आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

पहाड़ी राज्य हिमाचल (Himachal Weather Update) में आज से भारी बारिश (rain in himachal) और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. जिसको लेकर येलो अलर्ट (yellow alert) भी जारी किया गया है. मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश के (Weather forecast of himachal Pradesh) आसार हैं. आज के बाद ही प्रदेश में मानसून (Monsoon in Himachal) के प्रवेश करने का पूर्वानुमान जताया है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 28 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

हिमाचल प्रदेश फूड कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच हाथापाई

शिमला: अधिकारियों के व्यवहार को लेकर जयराम सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में एक आइएएस अधिकारी और उसके निजी सचिव के बीच हुई जुबानी जंग की आंच कम हुई भी नहीं थी कि आज एक आयोग के अध्‍यक्ष और आयोग के सचिव के बीच हाथापाई हो गई है.

राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी आईपीसी की धारा 420 में संशोधन की जरूरत: डीजीपी संजय कुंडू

हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू (Himachal DGP Sanjay Kundu) ने सोमवार को कहा कि राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी आईपीसी की धारा 420 में संशोधन की दरकरार है. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में जब आईपीसी की धारा 420 बनी थी, तब उसकी गंभीरता के बारे में नहीं सोचा गया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा 3 जुलाई को (Police Constable Written Exam in Himachal) होगी.

'आयोग के सदस्यों के वित्तीय लाभ को छोड़ कर्मचारियों की चिंता करे सरकार, हिमाचल नहीं दिल्ली पर ध्यान दें केजरीवाल'

मनाली दौरे पर पहुंचीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal congress president Pratibha Singh) ने प्रदेश सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व मेंबर के वित्तीय लाभ को दरकिनार करते हुए सरकार को कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी और कुछ भी नहीं सोच रही है.

लोक सेवा आयोग में सरकार ने बांटी वित्तीय लाभ की रेवड़ी, भड़के कर्मचारियों ने कहा हमारा क्या कसूर

हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्य को सारी उम्र वित्तीय लाभ की रेवड़ी बांटी है. गुपचुप तरीके से कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने आयोग के चेयरमैन और सदस्य को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स वित्तीय लाभ देने को मंजूरी दी. इससे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भड़क गए हैं. पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है.

HRTC कंडक्टर यूनियन की सरकार को चेतावनी, मांगें पूरी न होने पर करेंगे सचिवालय का घेराव

अपनी मांगों को लेकर हिमाचल पथ परिवहन कंडक्टर यूनियन (Himachal Road Transport Conductor Union) ने वेतन विसंगतियों के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है. इस बारे में कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीत महेंद्र ने कहा कि सरकार द्वारा दिए जा रहे छठे वेतन आयोग में क्लास थ्री के सभी कर्मचारियों को 10300+3200 का वेतनमान देने की बात कही गई थी. लेकिन, अभी तक कुछ नहीं हुआ.