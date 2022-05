CM JAIRAM KULLU TOUR ON FRIDAY : जयराम करेंगे मल्टी स्पेशियलिटी चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 मई (Jairam Kullu tour on Friday)को मनाली विधानसभा के अंतर्गत पतलीकूहल में 60 बिस्तरों के मल्टी स्पेशियलिटी चैरिटेबल(Multi Specialty Charitable Hospital)अस्पताल का शिलान्यास करेंगे.

Govind Thakur Attacks on Sunder Singh: गोविंद ठाकुर बोले- हार सामने देखकर संयम खो बैठे हैं विधायक सुंदर सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. आए दिन दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना (Govind Thakur Attacks on Sunder Singh) साधा है. उन्होंने कहा कि कुल्लू सदर के विधायक हमेशा परेशानियों में ही रहते हैं. ऐसे में उन्हें मेरी सलाह है कि वह कभी कभी हंस भी लिया करें और मुस्कुरा कर भी अपनी बातों का जवाब रखा करें.

CM JAIRAM REVIEWED THE PLANS: जयराम ने की 2123 घोषणाएं, जानें कितनी हुई पूरी

सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसी परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए जो अंतिम चरण में (jairam reviewed the plans)है. विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ तभी क्षेत्र के लोगों को समय पर सुनिश्चित हो सकेगा. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान कही.

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी हिस्सों, केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू (heat wave in western Rajasthan) चलने होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल में आने वाले एक हफ्ते तक मौसम खराब (Himachal Weather Update) रहेगा. विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 26 MAY 2022) नहीं हुआ है. आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. आइए एक नजर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों पर डालते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Price in Himachal) वहां क्या चल रहे हैं...

हिमाचल में वन वे के उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना 20 हजार, फेसबुक पोस्ट पर पुलिस ट्रोल:

प्रदेशभर के लगभग हर जिले में कई जगहों पर (traffic rules in himachal) वन वे व्यवस्था बाजारों में लागू है. अधिकतर इसमें जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार शामिल हैं. ऐसे में अब इन जगहों पर वन वे उल्लंघन (violation of one way in Himachal) करने पर वाहन चालकों को खासी चपत लगेगी. प्रदेश के वन वे वाले बाजारों और जगहों पर अब नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम ₹20000 जुर्माना पुलिस लगाएगी.

CM JAIRAM THAKUR: डीजीपी को हटाने की मांग पर बोले सीएम, कांग्रेस के कहने पर नहीं होंगी सब बातें

बुधवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ने कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल पुलिस ने शानदार रोल निभाया है. कांग्रेस द्वारा डीजीपी संजय कुंडू को हटाने की मांग से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखे शब्दों में विपक्ष पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर (CM JAIRAM THAKUR ON CONGRESS PROTEST) चीज कांग्रेस के कहने पर नहीं होगी.

PM MODI VISIT TO SHIMLA: प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, रिज पर हो रही मेटलिंग, लेकिन लोग उठा रहे सवाल

केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल (8 years of BJP government) का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को एक रैली को संबोधित करने शिमला आ रहे हैं. उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जिला प्रशासन और सरकार जुट गई है. नगर निगम शिमला द्वारा शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है वहीं, माल रोड और रिज मैदान की मेटलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है.

Tea policy in Himachal: हिमाचल में बनेगी टी पॉलिसी, दुनिया भर में महकेगी हिमाचली चाय

हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ पशुपालन विभाग भी है, ने ईटीवी से अपने महकमों से जुड़े विभिन्न मसलों पर बात की. कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने टी-सेक्टर, गोवंश से जुड़े सवालों के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से दो साल का समय खराब हुआ.

UNA: राजकीय सम्मान के साथ हुआ वनरक्षक राजेश कुमार का अंतिम संस्कार, बेटे को मिलेगी सरकारी नौकरी

जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के तहत सैली में जंगल में लगी आग बुझाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वन रक्षक राजेश कुमार का उनके पैतृक गांव बदोली में आज अंतिम संस्कार (Forest Guard Rajesh Kumar funeral) पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनकी अंतिम यात्रा में वन मंत्री राकेश पठानिया भी पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया.