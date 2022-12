सिरमौर में रिहायशी मकान से चूरा पोस्त की खेप बरामद, आरोपी फरार

सिरमौर जिले में पुलिस ने एक रिहायशी मकान से चूरा पोस्त की खेप बरामद की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रुण व कृष्ण कुमार निवासी गण बावा साहिब कलोनी गांव नवादा अपने रिहायशी मकान में चूरा पोस्त बेचने का काम करते हैं. दोनों ने अपने रिहायशी मकान में काफी मात्रा में चूरा पोस्त छिपा रखी है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम रिहायशी मकान की तलाशी को पहुंची. मकान के समीप पहुंचे तो एक व्यक्ति कृष्ण कुमार पुत्र माम राज ने अपनी चार दिवारी रिहायशी मकान से एक पोली बैग समीप के खाली प्लॉट की तरफ फैंक दिया. पुलिस टीम ने फैंके हुए पोली बैग को खोल कर चैक किया. इसके अंदर बड़े पोलीथीन से 2.341 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई. (chura post recovered in Sirmaur)

JOA IT Paper Leak Case: कोचिंग सेंटर में विजिलेंस की दबिश, कंप्यूटर हार्ड डिस्क व अन्य दस्तावेज जब्त

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने मामले में मुख्य आरोपी पेपर बिक्री में दलाल की भूमिका निभाने वाले संजीव के कंप्यूटर टाइपिंग और कोचिंग सेंटर पर विजिलेंस ने वीरवार को दबिश दी है. कोचिंग सेंटर से विजिलेंस ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं. (JOA IT Paper Leak Case)

मनाली माल रोड पर DJ की धुन पर थिरक रहे सैलानी, कहीं कोरोना को आमंत्रण तो नहीं

(Corona in Himachal): नए साल के जश्न के लिए भी लगातार पर्यटकों का मनाली आना जारी है. ऐसे में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मनाली के माल रोड में डीजे की व्यवस्था भी की गई है. फिलहाल हजारों की भीड़ नया साल मनाने के लिए मनाली पहुंच रही है और बिना मास्क व सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पर्यटक विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूम रहे हैं. बुधवार रात के समय भी मनाली प्रशासन के द्वारा पर्यटकों के लिए माल रोड पर डीजे की व्यवस्था की गई और यहां पर भी हजारों पर्यटक डीजे की धुन पर देर रात तक झूमते रहे.

Snowfall In Shimla: पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी, खुशी से झूम उठे सैलानी

Snowfall In Shimla: वीरवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हल्की बर्फबारी हुई. बर्फ के फाहे देखकर पर्यटक खासे उत्साहित नजर आए. रिज मैदान पर हुई हल्की बर्फबारी से ही पर्यटक खुशी से झूम उठे. वहीं, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है.आने वाले एक-दो दिन तक भी शिमला में मौसम खराब बने रहने का अनुमान है. ऐसे में बर्फबारी से शिमला का मौसम गुलजार होने की पूरी संभावना है.

हिमाचल में कोरोना के 23 मामले, स्वास्थ्य विभाग की सभी से कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपनाने की अपील

कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 को देखते हुए हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के सभी लोगों और पर्यटकों से कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपनाने की अपील की गई है. वहीं, वर्तमान में हिमाचल में कोरोना के कुल 23 मामले हैं. जिसमें सबसे ज्यादा मामले शिमला जिले के हैं. यहां पर कुल 6 लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं. (Corona Alert in Himachal) (Corona cases in Himachal)

सिरमौर में सफाई करते हुए घर की छत से गिरी 28 वर्षीय युवती, मौत

सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत रोनहाट क्षेत्र में 28 वर्षीय युवती की छत से गिरकर मौत हो गई. 28 वर्षीय युवती अपनी बुजुर्ग दादी के साथ घर की साफ सफाई कर रही थी. इसी दौरान छत पर सफाई करते हुए युवती ने अपनी दादी को बताया कि उसे चक्कर आ रहा है. जब बुजुर्ग दादी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उससे पहले ही युवती अचानक से करीब 70 फीट नीचे गिर गई. युवती का छोटा भाई और पड़ोसी उसे उठाकर उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया गया.

पहले भी एक जिले से रहे हैं सीएम और मंत्री, मुख्यमंत्री और हाईकमान तय करेंगे कैबिनेट: राजेंद्र राणा

कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने संस्थानों के डिनोटिफिकेशन और पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया है. इसके अलावा मंत्रिमंडल में खुद के शामिल होने को लेकर भी राजेंद्र राणा ने बड़ी बात कही है. राजेंद्र राणा ने क्या कहा है, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (Exclusive interview of congress MLA Rajinder Rana) (Rajinder Rana on cabinet expansion)

निजी संस्थानों को दी गई सरकारी भूमि पर जल्द बैठक कर लिया जाएगा फैसला- विधायक सुंदर ठाकुर

हिमाचल के जिला कुल्लू में वीरवार को विधायक सुंदर ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जल्द पूर्व भाजपा सरकार के समय निजी संस्थानों को दी गई सरकारी भूमि पर समीक्षा बैठक कर निर्णय लिया जाएगा. (MLA Sunder Thakur press conference in Kullu) (Sunder Thakur attacks BJP)

उड़ीसा के मंत्री ने CM सुक्खू से की भेंट, हॉकी WORLD CUP-2023 में शामिल होने का किया आग्रह

(Odisha Minister Sameer Ranjan Das) हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अगले साल उड़ीसा जा सकते हैं. सीएम सुक्खू को न्योता देने के लिए वीरवार को ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समीर रंजन दास शिमला पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की. बता दें कि ओडिशा में अगले साल पुरुष हॉकी विश्व कप होने जा रहा है.

मनाली में ट्रैफिक जाम की वायरल तस्वीर पुरानी है, जानिये इस फोटो का सच

मनाली में भारी ट्रैफिक जाम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है. ये तस्वीर पुरानी है. आखिर इस तस्वीर में क्या है और कब की है ये तस्वीर ? सच जानने के लिए पढ़े पूरी ख़बर (Manali traffic jam viral photo) (old image of heavy traffic jam in Manali) (Traffic jam in Manali) (Manali Traffic Jam)