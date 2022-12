क्रिसमस को लेकर सजने लगी हिल्स 'क्वीन', बाजार भी हुए पर्यटकों से गुलजार, होटल फुल

पहाड़ों की रानी शिमला क्रिसमस के लिए तैयार है. क्राइस्ट चर्च में भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. आज से विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है. वहीं, बाजार में भी रौनकें बढ़ गई है. दुकानों में सजावट की चीजें मन मोह रही हैं. (Preparations for Christmas in Shimla) (Christ Church Shimla is decorating for Christmas)

वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीजन और सेटलमेंट डिवीजन बंद करने को लेकर सराज में प्रदर्शन, घेराव की चेतावनी

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के सराज क्षेत्र के तहत जंजैहली में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीजन और मंडी में खोले गए एक सेटलमेंट डिवीजन को सुखविंदर सरकार सरकार ने डिनोटीफाई कर दिया है. जिसके विरोध में आज सराज की जनता ने धरना प्रदर्शन किया. (Protest in Seraj) (Protest in Seraj against Sukhvinder govt)

करसोग में दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार, HRTC के चालक और परिचालक ने आधे रास्ते में बस से निकाला बाहर

हिमाचल के करसोग में एचआरटीसी की बस में सफर कर रहे एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. एचआरटीसी बस के चालक और परिचालक पर मंडी के सखोवा के रहने वाले दिव्यांग को आधे रास्ते में धक्के मार कर बस से बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया गया है. (Misbehavior Case with Divyang in Karsog) (Misbehavior Case with Divyang in HRTC bus)

कुल्लू: बदाह में मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त, 1 युवक की मौत, एक गंभीर घायल

bike accident in badah: जिला कुल्लू के भुंतर-कुल्लू सड़क मार्ग पर बदाह में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है. जबकि दूसरा युवक घायल हुआ है.

307 कार्यालय बंद करने पर भड़की भाजपा, शिमला में किया प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

हिमाचल में सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए निर्णयों पर अपना चाबुक चला दिया है. जिसके खिलाफ भाजपा भड़क गई है और अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. (BJP Protest in Shimla)

लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर को हुआ स्वाइन फ्लू, दिल्ली में चल रहा उपचार

लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं. उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बुधवार रात को तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर लिया. बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत में सुधार है और एक दो दिन के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी हो सकती है. (Congress MLA Ravi Thakur)

Covid के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट, मास्क पहनने की हिदायत, RTPCR और बूस्टर डोज़ पर जोर

दुनिया एक बार फिर कोविड संक्रमण के डर के साये में है. जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारियों की बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं. हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हिमाचल में खतरे की बात नहीं है लेकिन कोरोना से जुड़ी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं. (Himachal Govt alert on Covid Situation) (Covid in Himachal)

रामपुर में दफ्तरों को बंद करने पर विरोध, भाजपा बोली- सरकार को बधाई की जगह देना पड़ रही चेतावनी

प्रदेश में जयराम सरकार के समय खोले गए दफ्तरों को बंद करने के बाद भाजपा ने विरोध जताना शुरू कर दिया है. रामपुर में भाजपा मंडल ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा. भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर कार्यलयों को वापस नहीं खोला गया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा. (Rampur BJP Mandal submitted memorandum to SDM)

शिमला में बर्फबारी से पहले आइस स्केटिंग, एशिया के पहले प्राकृतिक ICE SKATING RINK में पहुंच रहे लोग

शिमला के लक्कड़ बाजार में स्थित आइस स्केटिंग रिंक में अब शाम का सेशन भी शुरू हो गया है. रात 7 बजे से 9 बजे तक स्केटिंग के शौकीन अब आइस स्केटिंग कर सकेंगे. वहीं, एक सप्ताह पहले ही सुबह का सेशन भी शुरू हो गया था. (Evening session begin at Shimla Ice Skating Rink )

विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार बोले- अधिकारियों की टालमटोल की नीति नहीं की जाएगी सहन

हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार का जवाली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने जवाली विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जवाली में विकास किसी भी सूरत में रुकने नहीं दिया जाएगा. इस क्षेत्र के लोगों को सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदान की जाएंगी. (Chandra Kumar in Jawali)

