OPS के लिए नए साल तक इंतजार: 10 दिन में पूरा नहीं होगा वादा, इन फार्मूलों पर काम कर रही सुक्खू सरकार

हिमाचल में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था. लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा है. इसकी कई वजहें हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

वादों से मुकरने लगी कांग्रेस, अब पांच साल बाद ही होगा कैबिनेट का गठन: जयराम ठाकुर

हिमाचल सरकार के कैबिनेट गठन में देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा (Jairam Thakur on Himachal Congress cabinet) है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आई कांग्रेस अब वादों से मुकरने लगी है. उन्होंने गारंटी दी थी कि 10 दिन के भीतर वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं की हम पांच साल में कभी भी गारंटियां पूरी करेंगे. ऐसा लगता है अब पांच साल बाद ही कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होगा.

इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे हिमाचल के सरकारी विभाग, डिप्टी CM ने खुद लिया ट्रायल

हिमाचल के सरकारी विभाग जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे. इसके लिए सरकार एक पॉलिसी भी तैयार कर रही है. सोमवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहन का ट्रायल (Mukesh Agnihotri took trial of electric vehicle) लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की.

कर्नल सीके नायडू टूर्नामेंट को लेकर हिमाचल क्रिकेट की टीम बिलासपुर में बहा रही पसीना

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम कर्नल सीके नायडू टूर्नामेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. आगामी 8 जनवरी से होने वाले इस टूर्नामेंट के हिमाचल के पहले मैच को लेकर हिमाचल प्रदेश की टीम बिलासपुर में इन दिनों पसीना बहा रही है. (Himachal Cricket Team Practicing in Bilaspur) (COL CK NAYUDU tournament)

कांगड़ा: 1 हफ्ते पहले लापता हुए व्यक्ति का गुम्मर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

ज्वालामुखी तहसील के अंतर्गत आने वाले घरहू क्षेत्र से लापता एक व्यक्ति का शव गुम्मर के साथ लगते एनएच पर बनी पुली के नीचे से बरामद हुआ है. व्यक्ति की बाजुओं को कुत्तों द्वारा बुरी तरह से नोचा गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया है. आगामी जांच जारी है...(Dead Body found in Gummer Kangra)

हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास के लिए महामंथन शुरू, नौणी विश्वविद्यालय में जुटे इन देशों के शोधकर्ता

नौणी विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय हिमसंवाद ट्रांस हिमालयन स्थानीय समाधान और कार्यान्वयन रणनीति पर सम्मेलन का आगाज हो गया है. सोमवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस सम्मेलन में हिमालयी देशों भूटान, नेपाल तथा भारत के हिमालयी क्षेत्र में स्तिथ राज्यों के 200 से अधिक नीति निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता तीन दिनों तक हिमालय क्षेत्र के सतत विकास पर विचार-विमर्श करेंगे.

CM के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हिमाचल विधानसभा का सत्र टला, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान

सीएम सुखविंदर सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में बदलाव होगा. साथ ही 21 दिसंबर को कांगड़ा जिले में सीएम का स्वागत समारोह भी अब नहीं होगा.(winter session of himachal assembly will be rescheduled)

MANDI: सुंदरनगर के नरेश चौक में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित, ऑनलाइन कटेगा चालान

मंडी पुलिस द्वारा सुंदरनगर के नरेश चौक में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) स्थापित किया गया है. ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों की अब खैर नहीं है. (traffic rules in Mandi)

6 हजार करोड़ का बहुचर्चित घोटाला: हार्ट कोर्ट की निगरानी में 18 जनवरी को नीलाम होगी इंडियन टेक्नोमेक

बैंक कर्ज घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति की नीलामी अगले साल 18 जनवरी में (Auction of Indian Technomac Company) होगी. हालांकि, इससे पहले भी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई गई, लेकिन खरीदार नहीं मिले. यह नीलामी प्रक्रिया हाईकोर्ट की निगरानी में आयोजित की जाएगी. पढे़ं पूरी खबर...

देरी से टिकट मिलना और भीतरघात की वजह से हारा चुनाव: पुष्पेंद्र वर्मा

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने अपनी हार का कारण देरी से टिकट मिलना भीतरघात और सभी तक ना पहुंच पाना बताया. (Dr Pushpendra Verma On His Defeat)