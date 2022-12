शिमला शहर में 500 हाउस टैक्स डिफाल्टर, ISBT पर भी 4 करोड़ का बकाया

राजधानी शिमला में हाउस टैक्स न देने वालों पर नगर निगम अब कार्रवाई के मूड में है. नगर निगम की ओर से 500 भवन मालिकों को इसको लेकर नोटिस भेजा है. शहर में 40 के करीब ऐसे टैक्स डिफाल्टर हैं जिन्हें नगर निगम को लाखों करोड़ों में टैक्स देना है. जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स आईएसबीटी का है. निगम को आईएसबीटी को चार करोड़ टैक्स लेना है. (house tax defaulter in shimla) (municipal corporation shimla)

मंडी: बग्गी में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी बोलेरो के दो टायर ले उड़े चोर

मंडी में बग्गी गांव में घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी दो टायर चोरो हो गए. पीड़ित ने धनोंटू थाना पुलिस को घटना की सूचना दी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. (bolero tires stolen)

Kullu: शराब पीने के बाद नेपाली युवक को पत्थर से कुचलकर मार डाला, हरियाणा से पुलिस ने 2 को पकड़ा

कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के बरशैणी में नेपाली युवक की हत्या के मामले में दो युवकों को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों हत्यारोपी भी नेपाल निवासी हैं. शराब पीने के बाद झगड़े में दो लोगों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था. जानें पूरा मामला.. (kullu crime news)

रामपुर: दो चरस तस्करों को 10-10 साल की जेल, एक-एक लाख का जुर्माना

रामपुर में जिला कोर्ट ने दो तस्करों को चरस रखने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की जेल और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों को दो दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. (charas smugglers)

हिमाचल के छात्र कार्तिकेय का कमाल: अब अनिद्रा और बैक पेन से छुटकारा दिलाएगा 'हीलिंग पिलो'

नींद ना आने की समस्या से कई लोग जूझते हैं. साथ ही गर्दन और बैक पेन की परेशानी भी आम हो चली है. ऐसे लोगों के बारे में हमीरपुर के बेटे ने ना सिर्फ सोचा ,बल्कि इस समस्या का हल भी निकाला है. डीएवी बिलासपुर में पढ़ने वाले छात्र कार्तिकेय ने एक तकिया इजाद किया है. कैसे ये तकिया दर्द से राहत देगा और अनिद्रा दूर करेगा.. जानिए.. (problem of sleeplessness)

सर्दी के मौसम में ऐसे रखें छोटे बच्चों का ध्यान, बचाव को लेकर KNH अस्पताल ने की एडवाइजरी जारी

हिमाचल में लगातार बढ़ रही ठंड में बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना है इसको लेकर शिमला स्थित शिशु एवं मातृ हॉस्पिटल (केएनएच) के डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने बचाव को लेकर कई टिप्स दिए हैं और ठंड से बचाने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां बरतना आवश्यक है इसके बारे में जानकारी सांझा की है. (KNH Hospital issued advisory for children) (Symptoms of Pneumonia)

NHAI ने 6 बार रिमाइंडर के बाद नहीं भरा जुर्माना, अब कोर्ट जाएगा वन विभाग

कुल्लू के जिया से रामशिला तक वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से डंपिंग करने पर एनएचएआई ने जुर्माना नहीं भरा. अब वन विभाग कोर्ट का सहारा लेगा. वन विभाग का कहना है कि 6 बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन जुर्माना नहीं दिया गया. (NHAI did not pay the fine)

World AIDS Day: हिमाचल में नशे के आदी एक ही सिरिंज का प्रयोग कर AIDS को दे रहे न्योता- डॉ. गोपाल बेरी

आज विश्व में एड्स दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है. बीमारी के लक्षण और उपाय जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(World AIDS Day) (HIV AIDs Symptoms) (HIV AIDs Treatment)

दिल्ली नगर निगम चुनाव: CM जयराम आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं. आज नगर निगम चुनावों के मद्देनजर जयराम ठाकुर तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे. सीएम की जनसभाएं दोपहर 3 बजे शुरू होंगी और रात 7 बजे तक चलेंगी. जानकारी के मुताबिक सीएम सबसे पहले दोपहर 3 बजे वार्ड नंबर 70 शास्त्री नगर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. (CM Jairam public meetings in Delhi today)