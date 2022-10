नामांकन वापसी: सिरमौर-बिलासपुर में 29, मंडी में 67, कांगड़ा में 92 उम्मीदवार चुनावी मैदान में

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि (Nomination withdrawal Himachal election) को शनिवार को जिला सिरमौर के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल चार उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापिस लिए हैं. जिला की पांच विधानसभाओं में कुल 29 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में हैं. इसी तरह बिलासपुर जिले में कुल 29 उम्मीदवार, मंडी जिले में कुल 67 उम्मीदवार, कांगड़ा जिले में कुल 92 उम्मीदवार विधायक बनने के लिए मैदान में हैं. पढे़ं पूरी खबर...

अच्छे दिन और महंगाई की मार के नारों पर शरमा रहे भाजपा नेता: राजेंद्र राणा

हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर से प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान यह बयान दिया है. कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा ने कहा कि जब सत्ता में भाजपा है तो भाजपा को ही जवाब देना होगा कांग्रेस विपक्ष में है. विपक्ष का कार्य सवाल पूछना होता है. (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) (Rajinder Rana on BJP)

हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर का सूर्य होने जा रहा अस्त: मुकेश अग्निहोत्री

कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार और लंका पूरी तरह से 20 दिनों के भीतर ढहने वाली है. (Himachal Assembly Election 2022) (Mukesh Agnihotri allegation on BJP)

कल सिरमौर पहुंचेंगे सीएम धामी और खट्टर, जनसभाओं को करेंगे संबोधित

हिमाचल प्रदेश में कल रैलियों को दिन रहेगा. रविवार को बीजेपी के 32 स्टार प्रचारक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे. हिमाचल से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरमौर में जनसभाएं करेंगे.

केजरीवाल जी! दिल्ली में मौलवियों को मिलते हैं 18 हजार रुपये, पुजारी और पादरियों को क्यों नहीं?

हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शनिवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Anurag Thakur Press Conference) की. इस दौरान अनुराग ठाकुर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं. इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

पंजाब से सटी सीमाओं पर हिमाचल पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, वाहनों की हो रही जांच

हिमाचल विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा पंजाब से सटी सीमाओं पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है. विधानसभा चुनाव के नजदीक आते-आते एक तरफ पुलिस के जवान आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में तैनात हैं. वहीं, इसके साथ-साथ ही अर्धसैनिक बलों की चार कंपनियों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए तैनात कर दिया गया है. (Himachal Police on the borders) (Himachal assembly elections)

अवैध शराब के जखीरे समेत बाप-बेटा गिरफ्तार, 39 पेटियां अवैध शराब बरामद

नाहन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 39 पेटी अवैध शराब (Illegal liquor in Himachal) पकड़ी है. पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह पुलिस ने शराब की खेप नाहन से 5 किलोमीटर दूर पांवटा साहिब देहरादून हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ी है.

चुनावी माहौल के बीच प्रियंका गांधी पहुंचीं शिमला, 31 अक्टूबर को कुल्लू में करेंगी रोड शो

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंचीं हैं. मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू में प्रियंका गांधी का रोड शो 31 अक्टूबर को होगा. रोड शो के बाद इसी दिन प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में रैली कर चुनावी हुंकार भरेंगी. (Priyanka Gandhi Himachal tour)

नामांकन वापसी के बाद आज साफ होगी हिमाचल की चुनावी तस्वीर, 2017 में 337 प्रत्याशी थे मैदान में

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की आज चुनावी रण की तस्वीर साफ हो जाएगी. नामांकन वापसी के अंतिम दिन कितने बागियों को मनाने में भाजपा-कांग्रेस कामयाब रही. सब कुछ शाम तक पता चल जाएगा. वहीं, पिछले विधानसभा चुनाव 2022 की बात की जाए तो चुनाव में 337 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था. (Himachal Assembly Election 2022)

कुल्लू में पैराग्लाइडर नहीं खुलने से गुजरात की महिला घायल, पायलट को भी आई चोटें

कुल्लू की उझी घाटी के गढ़ानी में पैराग्लाइडर न खुलने के चलते एक पर्यटक महिला व पायलट घायल हो गया है. जिनका इलाज कुल्लू अस्पताल में चल रहा है. वहीं, पुलिस ने पायलट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. महिला गुजरात की रहने वाली है. (Accident in kullu) (Tourist Woman and Pilot injured in Kullu)