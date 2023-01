शिमला के ठियोग में खाई में गिरा ट्रक, दो की मौत, एक घायल

शिमला के उपमंडल ठियोग में एनएच-5 पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. इस हादसे में ट्रक सड़क से नीचे 150 मीटर गहरी खाई में जा (Truck accident in Theog of shimla) गिरा, जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए. अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

डीजीपी संजय कुंडू बोले- 2020 में हिमाचल पुलिस ने किया शानदार प्रदर्शन, नए साल में और बेहतर करेंगे काम

शिमला में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि बीते साल हिमाचल पुलिस ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं कुछ कमियां रहीं है जिनसे सीख लेकर उन्हें नए साल में पूरा किया जाएगा. उन्होंने हिमाचल पुलिस को बधाई दी और कहा कि आने वाले साल में टीम और मेहनत से काम करेगी. (Press conference of DGP Sanjay Kundu)

सुनील शर्मा बिट्टू का हमीरपुर में जोरदार स्वागत, पूर्व CM जयराम ठाकुर के बयान पर किया पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का सोमवार को हमीरपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. वहीं, मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने कहा कि इस ताजपोशी के लिए वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी के काबिल उन्हें समझा है इस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और प्रदेश के साथ हमीरपुर जिले के विकास में भी योगदान देने का प्रयास करेंगे.

पूर्व सरकार के फैसलों को रिव्यू करना सरकार का अधिकार, जनता को गुमराह न करे भाजपा: आशा कुमारी

हिमाचल की कांग्रेस सरकार के द्वारा पूर्व सरकार के फैसलों को रिव्यू करने के निर्णय का आशा कुमारी (Congress leader Asha Kumari) ने स्वागत किया है. उन्होंने इसे सरकार का अधिकार बताया है. उन्होंने कहा कि जब भी कोई नहीं सरकार सत्ता में आती है, तो वह पिछली सरकार के फैसलों को रिव्यू करती है. कांग्रेस सरकार भी वही कर रही है. ऐसे में भाजपा जनता को गुमराह करना बंद करे. पढे़ं पूरी खबर...

मनाली विंटर कार्निवल 2023 का आगाज, महिला मंडलों की सांस्कृतिक झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र

माता हिडिंबा की पूजा अर्चना और सांस्कृतिक झांकियों के साथ सोमवार को मनाली विंटर कार्निवल का आगाज हुआ. हिडिंबा मंदिर से मनाली के मालरोड तक सांस्कृतिक झांकियां निकाली गईं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झांकियों को हरी झंडी दिखाई. विंटर कार्निवल में हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान सहित देश भर के 25 सांस्कृतिक दल और घाटी के लगभग 200 महिला मंडल हिस्सा ले रहे हैं. मालरोड पर तीन व पांच जनवरी को महिला मंडलों की महानाटी और महिला मंडलों का फैशन शो होगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता हिडिंबा की पूजा कर Manali Winter Carnival 2023 का किया आगाज

मनाली विंटर कार्निवल 2023 का आगाज हो गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता हिडिंबा की पूजा कर कार्निवल का आगाज किया. (Manali Winter Carnival 2023 begins)

प्रबोध सक्सेना ने संभाला मुख्य सचिव का पदभार, कहा- सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करना लक्ष्य

हिमाचल में आज प्रबोध सक्सेना ने मुख्य सचिव का पदभार सोमवार को संभाल लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने लक्ष्य रहेगा. (Prabodh Saxena took over as Chief Secretary)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता हिडिंबा की पूजा कर Manali Winter Carnival 2023 का किया आगाज

मनाली विंटर कार्निवल 2023 का आगाज हो गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता हिडिंबा की पूजा कर कार्निवल का आगाज किया. (Manali Winter Carnival 2023 begins)

रामपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया देवता साहिब छतरखंड पंचवीर का जन्म दिवस

रामपुर के ब्रांदली में देवता साहिब छतरखंड पंचवीर का जन्म दिवस मनाया गया. दूर-दूर से श्रद्धालु देवता छतरखंड का आशीर्वाद लेने पहुंचे. बता दें कि देवता साहिब छतरखंड पंचवीर न्याय के देवता भी माने जाते हैं. (Birthday of devta Sahib Chatarkhand)

बिलासपुर में कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को रैन बसेरा देगा आसरा, 2 साल में ठंड से हो चुकी 2 मौतें

सर्द रातों में बिलासपुर में अब गरीब लोगों को रात सड़कों पर नहीं गुजारनी पड़ेगी. जिला प्रशासन ने रैन बसेरा सुविधा शुरू की है. प्रशासन ने यह कदम पिछले 2 सालों में 2 मौतें ठंड के चलते होने के चलते उठाया है. (night shelter facility started in Bilaspur)