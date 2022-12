श्री रेणुकाजी मिनी जू में पर्यटकों के आकर्षण के लिए लाए जाएंगे अब ये नए मेहमान

Shri RenukaJi Mini Zoo: सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी मिनी जू में अब नए मेहमानों को लाने की तैयारी की जा रही है. वन प्राणी विभाग के अनुसार स्थानीय मिनी जू को अब स्तरोन्नत किए जाने को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसी के तहत यहां नई प्रजातियों को लाने की कवायद शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि मगरमच्छ, सांपों सहित हिरण की चिंकारा प्रजाति को अलग से रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए भूमि का भी चयन किया गया है.

कोरोना को लेकर अलर्ट पर हिमाचल सरकार, कल स्वास्थ्य अधिकारियों की बुलाई बैठक

दुनियाभर में कोरोना मामलों में इजाफे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है. प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियां करने के निर्देश जारी किए. सुभाशीष पांडा ने जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिए और लगातार मामलों की संख्या पर नजर रखने को कहा.

MANDI: पराशर में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, पांच घायल

मंडी के पराशर में बुधवार को एक निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन में 5 लोग सवार थे. जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी कमांद लाया गया. डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि की है. (Van fell into a ditch in Parashar) (Accident in Parashar)

कांग्रेस की गुटबाजी के कारण लटक रहा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, हॉली लॉज मांग रहा आधी हिस्सेदारी

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है. इसके लिए कांग्रेस की कलह भी जिम्मेदार है. बताया जा रहा है कि बचे हुए 10 मंत्री पदों में से 50 फीसदी पर हॉली लॉज हक जता रहा है. इसलिये सुखविंदर सुक्खू के लिए कैबिनेट का गणित लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है.

अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स पर फोड़ा जा रहा ठीकरा- रामकृष्ण शर्मा

अंबुजा सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर बुधवार को एक बार फिर डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में ट्रक ऑपरेटरों और प्लांट के अधिकारियों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है. (Adani Managers And Truck Operators Meeting With DC)

KULLU: पुलिस ने विभिन्न मामलों में बरामद की 23 किलो चरस की नष्ट

कुल्लू पुलिस ने बुधवार को विभिन्न मामलों में बरामद की गई 23 किलो चरस को जलाकर नष्ट किया. पुलिस द्वारा 32 केस में यह चरस बरामद की गई थी. जिनमें से 17 मामले मनाली थाना के थे और 15 केस इसमें पतलीकुहल पुलिस थाना के थे. जिला स्तरीय नारकोटिक्स डिस्ट्रॉय कमेटी की अनुशंसा के बाद इन मादक पदार्थों को नष्ट किया है. (Kullu Police Destroyed 23 kg charas)

कुल्लू: बुरे सपनों के कारण नहीं आ रही थी नींद तो 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी

कुल्लू जिले के बंजार में बुरे सपनों के कारण नींद पूरी नहीं होने के चलते एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. (Student committed suicide in Kullu) (Student commits suicide due to lack of sleep in kullu) (student commits suicide due to sleep deprivation)

SHIMLA: मल्याणा में गाड़ी के अंदर मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

शिमला के मल्याणा में बुधवार को गाड़ी के अंदर एक युवक बेहोश पड़ा मिला. जिसकी सुचना मिलते ही पुलिस ने युवक को आईजीएमसी पहुंचाया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (Dead body found in Malyana) (Dead body found inside car in Malyana)

सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, जयराम राज में खुले ये स्वास्थ्य संस्थान डिनोटिफाई किए

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद खोले व अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को डिनोटिफाइ कर दिया गया है. (himachal pradesh govt denotied the health institutions) (himachal pradesh govt decision) (Sukhu Govt denotified health institutions)

गरोला पंचायत के जंगल में आग लगने से 250 साल पुराना सिद्ध बाबा मंदिर जलकर राख

जिला चंबा के भरमौर उपमंडल के तहत गरोला पंचायत के साथ लगते जंगलों में मंगलवार को लगी आग की चपेट में आने से गरोला पंचायत में करीब ढाई सौ साल पुराना सिद्ध बाबा मंदिर जलकर राख हो गया. जिसपर वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने काबू पा लिया है. (Siddha Baba temple burnt in Bharmour) (Fire in the forest of Bharmour)

HRTC बस में लेकर जा रहा था नशा, शिमला पुलिस ने चिट्टे के साथ किया गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने एचआरटीसी बस में चिट्टा लेकर जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है.पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह नशा कहां से लेकर आया था और किसे देने जा रहा था. (Shimla police arrested one accused with chitta)

मंडी कॉलेज की इमारत को 15 करोड़ की और दरकार, बजट नहीं मिता तो बंद होगा काम

भाजपा सरकार के दौरान साल 2021 में मंडी में कॉलेज भवन की एक इमारत का काम शुरू हुआ था. अब 27 करोड़ का बजट खत्म हो चुका और 15 करोड़ की आवश्यकता है. वहीं, लोक निर्माण विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है कि बजट समय पर नहीं मिला तो काम बंद हो जाएगा. (Budget over for college construction in Mandi)

पांवटा में ट्रक की टक्कर से कारोबारी की मौत, पुलिस कर रही जांच

पांवटा साहिब में ट्रक की टक्कर से कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई. मामला देर रात का देहरादून रोड का है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (One person died in a road accident in Paonta)

ये भी पढ़ें: शुक्रवार को साल की होगी अंतिम अमावस्या, स्नान का यह रहेगा शुभ मुहूर्त...