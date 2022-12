इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे हिमाचल के सरकारी विभाग, डिप्टी CM ने खुद लिया ट्रायल

हिमाचल के सरकारी विभाग जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे. इसके लिए सरकार एक पॉलिसी भी तैयार कर रही है. सोमवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहन का ट्रायल (Mukesh Agnihotri took trial of electric vehicle) लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की.

चंबा: काकीरा में सड़क किनारे मिला मृत तेंदुआ, पोस्टमार्टम में हुआ ये खुलासा

सोमवार सुबह चंबा जिले के काकीरा क्षेत्र में सड़क किनारे एक मृत तेंदुआ मिला. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृत तेंदुए के शव को अपने कब्जे में ले लिया. वहीं, अस्पताल में तेंदुए का पोस्टमार्ट भी करवाया गया. पढ़ें पूरी खबर...(leopard dead body found in kakira)

देरी से टिकट मिलना और भीतरघात की वजह से हारा चुनाव: पुष्पेंद्र वर्मा

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने अपनी हार का कारण देरी से टिकट मिलना भीतरघात और सभी तक ना पहुंच पाना बताया. (Dr Pushpendra Verma On His Defeat)

बंजार की 3 पंचायतों के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली, ग्रामीणों ने एडीएम कुल्लू से की मुलाकात

बंजार क्षेत्र की तीन पंचायतों में पिछले कई सालों से स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. जिस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने एडीएम कुल्लू से मुलाकात की और इस समस्या के समाधान की मांग की...(lack of teachers in banjar)

अब इस मशीन के जरिए कुल्लू में सेब के रंग और साइज के हिसाब से होगी ग्रेडिंग और पैकिंग

अब सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए बागवानों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दरअसल, गुजरात के नितिन गुप्ता द्वारा एक एसी मशीन तैयार की गई है जिससे सेब के कलर व साइज से ग्रेडिंग और पैकिंग की जा सकेगी. इस मशीन का निर्माण मार्श हैरियर मेड इन इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया है. (Apple grading and packing machine in kullu) (Marsh Harrier Made in India)

MANDI: सुंदरनगर के नरेश चौक में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित, ऑनलाइन कटेगा चालान

मंडी पुलिस द्वारा सुंदरनगर के नरेश चौक में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) स्थापित किया गया है. ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों की अब खैर नहीं है. (traffic rules in Mandi)

CM के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हिमाचल विधानसभा का सत्र टला, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान

सीएम सुखविंदर सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में बदलाव होगा. साथ ही 21 दिसंबर को कांगड़ा जिले में सीएम का स्वागत समारोह भी अब नहीं होगा.(winter session of himachal assembly will be rescheduled)

राहुल गांधी ने शांडिल से पूछा सरकार कैसे चलनी चाहिए, जानें शांडिल ने क्या दिया जवाब

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सहित कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान में कुछ दिन पहले भारत छोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी ने सभी से बात की. इस दौरान उन्होंने सोलन विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से पूछा की सरकार कैसे चलना चाहिए. (Himachal Congress leaders meet Rahul Gandhi).

चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है, भारत मेरा स्थायी निवास- दलाई लामा

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा दो साल के बाद बोधगया जाने के लिए आज सुबह अपने निवास स्थान से रवाना हो गए हैं. इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने चीन लौटने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत ही मेरी पसंद है और कांगड़ा ही उनका स्थायी निवास है. उन्होंने कहा कि अब चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है. (Dalai Lama leaves for Bodh Gaya) (Dalai Lama On Returning to China)

