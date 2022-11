धर्मशाला: गांधी मंडेला फाउंडेशन ने 14वें दलाई लामा को दिया अपना पहला शांति पुरस्कार

गांधी मंडेला फाउंडेशन ने मैक्लोडगंज बौद्ध मंदिर में तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाईलामा को पहला शांति पुरस्कार दिया. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिब्बती धर्मगुरु को यह सम्मान प्रदान किया. (Gandhi Mandela Foundation)

पालमपुर विधानसभा सीट: BJP-CONGRESS में कड़ा मुकाबला, क्या अपनी बादशाहत कायम रख पाएगी कांग्रेस ?

पालमपुर विधानसभा सीट पर अधिकतर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है. इस सीट से बीजेपी ने सिर्फ तीन बार ही चुनाव में जीत हासिल की है. साल 2017 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के आशीष बुटेल विधायक चुने गए थे. इस बार यहां पर कांग्रेस ने जहां सीटिंग व‍िधायक आशीष बुटेल को फ‍िर चुनावी दंगल में उतारा है. वहीं, भाजपा ने त्र‍िलोक कपूर पर दांव खेला है. जानिए क्या है इस सीट का चुनावी समीकरण..(Trilok Kapoor VS Ashish Butail)

शिमला: रामपुर के निरथ में खाई में गिरा टिप्पर, चालक की मौत

रामपुर के निरथ में एनएच-5 पर एक टिप्पर हादसे का शिकार हुआ (Tipper accident in Rampur) है. हादसे में टिप्पर 80 मीटर नीचे खाई में जा गिरा, जिसके चलते 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य युवक घायल है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

ये लागी नाटी! पर्यटन स्थल रौला क्लिफ में महिलाओं ने किया किन्नौरी डांस, वीडियो वायरल

किन्नौर की संस्कृति को ही दर्शाता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि किन्नौर जिले के निचार गांव की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रौला क्लिफ में किन्नौर नृत्य किया. पढ़ें पूरी खबर....(kinnauri dance video).

हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, दो आरोपियों का कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में दो आरोपियों ने कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है. आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद जिला कांगड़ा सहित प्रदेश भर में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. पढ़ें पूरी खबर... (hp police paper leak case) (Police constable recruitment paper leak case).

ठियोग में खाई में गिरी पिकअप, ननखड़ी के रहने वाले 2 लोगों की मौत

ठियोग में पिकअप खाई में गिरने का मामला सामने आया है. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. दोनों मृतक ननखड़ी के रहने वाले थे. पढ़ें पूरी खबर...(Pickup Fell Into A Deep Gorge In Theog) (Road Accident Theog)

Shimla Rural Assembly constituency: शिमला ग्रामीण सीट पर कांग्रेस लगाएगी जीत की हैट्रिक या BJP करेगी खेला?

Shimla Rural Assembly constituency: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट मानी जाती है. यहां से पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने पहले चुनाव लड़ा और फिर अब उनके बेटे इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में है. शिमला जिले के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अबकी बार छह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, भाजपा के रवि मेहता, आम आदमी पार्टी के प्रेम कुमार, बीएसपी से बलविंदर सिंह, आरडीपी से पूर्ण दत्त और एक निर्दलीय प्रवीण कुमार भी चुनावी दंगल में है. हालांकि कहने को तो यहां से छह उम्मीदवार हैं, लेकिन असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री जयराम ने मंत्रियों से लिया चुनाव का फीडबैक, बर्फबारी पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों से की बात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने में अब करीब 20 दिन से भी कम समय बचा है. सीएम जयराम से शुक्रवार को मिलने कई मंत्री पहुंचे. इस दौरान जयराम ठाकुर ने उनसे चुनाव का फीडबैक लिया. वहीं, सरकारी आवास में जयराम इन दिनों रूटीन सरकारी कार्य निपटा रहे हैं. (CM Jairam took feedback on the election)

नाहन में कड़ाके की ठंड में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों का पहरा, DC और SP भी कर रहे निरीक्षण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा. सिरमौर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तस्वीर उसी दिन साफ होगी, लेकिन कांग्रेस ने नाहन में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ाके की ठंड में 48 घंटों से तंबू गाड़कर डेरा डाला हुआ है, ताकि ईवीएम पर नजरें रखी जा सके. (himachal assembly elections 2022)