मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जाएंगे मनाली, कल जाएंगे दिल्ली

CM Sukhvinder Singh Sukhu on Manali tour: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मनाली जा रहे हैं. जहां वे कल विंटर कार्निवल का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद 3 बजे मनाली के लिए रवाना होंगे. मनाली में मुख्यमंत्री कल सुबह के समय हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. इसके बाद वह कल विंटर कार्निवल का शुभारंभ करेंगे. कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को दी श्रद्धांजलि, शहादत को किया याद

हमीरपुर में आज कांग्रेस के नेताओं और जिला वासियों द्वारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत को याद किया. (Martyr Captain Mridul Sharma Sacrifice Day).

देवता बनाड़ और देवता देशमौली से जुड़े मामले में 3 मार्च तक टली सुनवाई, 300 साल पुरानी है परंपरा

हिमाचल हाईकोर्ट ने परी शिमला के देवता बनाड़ और देवता देशमौली जी को पुजारली में ही रोके जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले में हाईकोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा. (Himachal Highcourt on Deity Banad and Deshmouli) (Hearing postponed of Deity Banad and Deshmouli)

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम रहेगा साफ, कोहरे की चेतावनी

Himachal Weather Update: मंडी, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिले में मौसम विभाग ने शीत लहर के साथ घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. वहीं, प्रदेश में पांच जनवरी तक मौसम साफ रहेगा.

ग्रामीण विकास विभाग के 11 ऑफिस डीनोटिफाई, कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 4 दफ्तर बंद

11 bdo offices de notified in himachal: हिमाचल सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के 11 दफ्तर डीनोटिफाई कर दिए हैं. डिनोटिफाई किए गए 4 BDO दफ्तर अकेले कांगड़ा जिला, 2 चंबा, 1 सिरमौर, 1 लाहौल स्पीति और 3 सोलन के है. (himachal govt denotify offices)

मनाली का विंटर कार्निवल होता है बेहद मजेदार, परिवार के साथ करें Enjoy

Winter Carnival in Manali: हिमाचल प्रदेश के फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन में शुमार मनाली को पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है. वहीं, नए साल के बाद मनाली में विंटर कार्निवाल का आयोजन होने वाला है. ऐसे में अगर आप सर्दियों में हिमाचल को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं तो मनाली विंटर कार्निवाल में शिरकत करके आप इस ट्रिप का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं.

Rules Change: आज से 2023 की शुरुआत, पहले दिन से ये बड़े बदलाव!

आज से नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है. नए साल की शुरुआत के पहले दिन से ही आम आदमी से जुड़े कई अहम बदलाव भी देखने को मिलेंगे. ये घर की रसोई से लेकर गाड़ी खरीदने तक से संबंधित हैं. कई ऐसे बदलाव होंगे जो सीधे तौर पर आपकी वित्तीय सेहत (Financial Health) पर असर डालेंगे. ऐसे ही 6 बड़े बदलावों के बारे में हम बता रहे हैं, जिनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Price) से लेकर बैंक लॉकर तक के नियम (Bank Locker Rules) शामिल हैं.

Petrol Diesel Price: आज पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. हिमाचल में पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, देश के महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है.

प्रबोध सक्सेना होंगे हिमाचल के नए मुख्य सचिव, ईटीवी भारत की खबर पर लगी मुहर

प्रबोध सक्सेना हिमाचल के नए मुख्य सचिव होंगे. 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना फिलहाल वे फिलहाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त, नियोजन, सांख्यिकी आदि के अलावा एसीएस कार्मिक, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभार भी संभाल रहे थे. इसके अलावा उनके पास हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. (New Chief secretary of Himachal) (Prabodh Saxena) (Chief secretary himachal pradesh)

साल के आखिरी दिन सुखविंदर सरकार ने बदले अफसर, फेरबदल को लेकर देर रात तक 13 आर्डर

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सरकार ने अफसरों के फेरबदल, अतिरिक्त कार्यभार व प्रमोशन आदि को लेकर शनिवार को कुल 13 आर्डर (Officers Transfer in Himachal) किए. हालांकि, रात साढ़े नौ बजे तक नए मुख्य सचिव से जुड़ा कोई आदेश नहीं आया. क्योंकि हिमाचल के हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान आज रिटायर हो गए हैं. ऐसे में कल से मुख्य सचिव का पद खाली हो गया है, जिसके लिए कई अधिकारी इसकी रेस में हैं.