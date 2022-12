ढालपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों को डी नोटिफाई करने का किया विरोध

ढालपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्यालयों को डी नोटिफाई करने के सुक्खू सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. अगर आने वाले दिनों में इन फैसलों को नहीं बदला गया तो भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी. (BJP protest in Dhalpur).

हिमाचल में रिवाज बन रहा है पेपर लीक, 5वीं क्लास से लेकर पुलिस भर्ती परीक्षा हो चुकी है रद्द

हिमाचल में कुछ सालों के पेपर लीक होने के मामलों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में यह रिवाज बनता जा रहा है. चाहे ताजा मामला कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक होने का हो या फिर इसी साल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का मामला रहा हो. पढ़ें.. हिमाचल में कब-कब हुए पेपर लीक (history of paper leak in himachal).

नई सरकार क्यों पलटती है पुरानी सरकार के फैसले ? जयराम के बाद सुक्खू सरकार में भी जारी रिवाज

हिमाचल में कांग्रेस सरकार को बने 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं. पहली कैबिनेट से पहले ही सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया उसपर बीजेपी सवाल उठा रही है. दरअसल नई कांग्रेस सरकार ने पुरानी बीजेपी सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए फैसलों का रिव्यू करने का फैसला लिया और इस दौरान नए या अपग्रेड हुए संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया है. सवाल है कि सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? जानने के लिए पढ़े पूरी ख़बर (Sukhu Govt denotified more than 500 institutions) (denotification of institutions in HP).

कलरव फिल्म में मुख्य अभिनेता के रोल में दिखेगा हिमाचल का बेटा, इस दिन रिलीज होगी उत्तराखंड की पहली हिंदी फिल्म

उत्तराखंड की पहली हिंदी फिल्म कलरव में मुख्य अभिनेता के रोल में हिमाचल प्रदेश के नाहन के रहने वाले नितिन शर्मा नजर आएंगे.बता दें कि इस फिल्म में गाए तीन मुख्य गीत भी सिरमौर जिले के ददाहू क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले शक्ति ठाकुर ने ही स्वरबद्ध किए हैं. ये फिल्म कब रिलीज होगी जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Kalrav movie release date).

JOA IT Paper Leak Case :आरोपी महिला अधिकारी के बेटे ने 9 महीने में 2 परीक्षाएं की पास, 1 में रहा टॉपर

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्टकोड 965 के पेपर लीक मामले की जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला अधिकारी के बड़े बेटे ने 9 महीने के अंदर आयोग की 2 परीक्षाओं को पास किया, जिसमें एक में उसने टॉप किया.(HP Staff Selection Commission paper leak case).

JOA IT Paper Leak Case: सोलन और कसौली से जुड़े तार, ढाई लाख में हुआ था पेपर का सौदा

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पेपर लीक मामले में अब तार सोलन और कसौली से जुड़ा है. कसौली और सोलन में ही पेपर का सौदा हुआ था और महिला अधिकारी ने दलाल के माध्यम से पेपर बेचा. जांच में यह भी सामने आया है कि ढाई लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ था.

किन्नौर: वांगतू के जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा राख, आग बुझाने में जुटे ग्रामीण और विभाग

निचार के समीप वांगतू के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया है. आग लगने से घास व सेब के बगीचों में लगे पौधे राख हो गए हैं. वन विभाग समेत संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत हैं. (Forest fire in Kinnaur).

पांवटा साहिब में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर, 1 की मौत 1 घायल

पांवटा साहिब में सड़क हादसा पेश आया है. देर शाम एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की आपस में टक्कर हो गई. हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है. वहीं, एक घायल है. पढ़ें पूरा मामला...(Tractor and bike collision in Paonta).

JOA IT Paper Leak Case: अधीक्षक के पद पर प्रमोट होने वाली थी आरोपी महिला कर्मचारी, पहले रह चुकी है सस्पेंड

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्टकोड 965 पेपर लीक मामले में महिला कर्मचारी की कुछ दिनों बाद पदोन्नति होने वाली थी. वहीं, महिला कर्मचारी पहले भी एक दफा जाली दस्तावेज मामले में सस्पेंड रह चुकी है.हालांकि सरकार ने क्लीनचिट इस मामले में दी थी. (JOA IT Paper Leak Case).

हिमाचल में पर्यटकों का ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना से होगा स्वागत, ड्रोन रखेगा ट्रैफिक की चाल पर नजर

हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नए साल 2023 के जश्न में पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. सीएम सुखविंदर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना से कार्य करना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही यातायात व्यवस्था के सही संचालन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ट्रैफिक की चाल पर नजर रखी जा सके. (Himachal ready to welcome tourists on New Year).