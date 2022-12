SHIMLA: चौपाल में खाई में गिरी कार, एक की मौत-एक घायल

जिला शिमला के चौपाल में मंगलवार की शाम एक कार दूसरी गाड़ी को पास देते समय खाई में जा गिरी. जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कार में मौजूद अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की पुष्टि एएसपी रमेश ने की है. (Car fell into ditch in Chopal one died) (Road accident in Chopal)

OPS को लेकर एनपीएस कर्मचारियों के साथ आज बैठक करेंगे CM सुक्खू, कर्मचारियों की जानेंगे राय

हिमाचल में OPS लागू करने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एनपीएस कर्मचारियों के साथ एक बैठक करने जा रहे (sukhvinder singh sukhu meeting with NPS employees) हैं. आज होने वाली इस बैठक में OPS पर कर्मचारी संगठनों की राय ली जाएगी.

सीएम सुखविंदर सिंह पर टिप्पणी मामला: शिमला से लेकर किन्नौर तक युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल शिमला से लेकर किन्नौर तक जारी है. बता दें कि पिछले शनिवार को जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की मौजूदगी में रक्कड़ और कोटला में एसडीएम कार्यालय बंद करने को लेकर प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. (Comment case on CM Sukhvinder Singh)

करसोग में टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील, 2 जनवरी से चलेगा टीबी मुक्त अभियान

करसोग को टीबी मुक्त करने के लिए 2 जनवरी 2023 से अभियान की शुरुआत की जाएगी. फिलहाल यहां 86 मरीजों का इलाज चल रहा है. वहीं, प्रशासन ने टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील लोगों से की है, ताकि उनका ख्याल रखकर इलाज किया जा सके. TB free campaign in Karsog from 2nd January 2023)

शिमला की 28 साल की युवती से चंडीगढ़ में गैंगरेप, जॉब के लिए आई थी पीड़िता

चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में हिमाचल प्रदेश की एक 26 वर्षीय युवती के साथ कथित गैंगरेप की घटना सामने आई है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि युवक का साथी फरार है. मामला सेक्टर-39 का है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है.

हिमाचल प्रदेश: 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे सभी रेस्तरां-ढाबे

Himachal Pradesh Tourism: पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश में सभी रेस्तरां, ढाबे, चाय के स्टॉल और भोजनालय आदि 2 जनवरी, 2023 की रात तक मालिकों की इच्छा के अनुसार 24X7 खुले रहेंगे. (new year update)

लाहौल स्पीति पहुंचे कॉमेडी 'किंग' कपिल शर्मा और पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा, माइनस तापमान में की शूटिंग

कोकसर से 7 किलोमीटर दूर ग्रांफू बाईपास में प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरु रंधावा और बॉलीवुड अभिनेत्री योगिता संग कपिल और उनके भाई अशोक शर्मा शूटिंग को पहुंचे. कपिल और अन्य कलाकारों ने फैंस को निराश नहीं किया और फोटो तथा ऑटोग्राफ देते रहे. (kapil sharma and guru randhawa in Himachal) (guru randhawa shoot in lahaul spiti)

हिमाचल में कौन बनेगा ब्यूरोक्रेसी का बॉस ? सीएम की चुप्पी ने बढ़ाई इन अधिकारियों की धुकधुकी

साल 2022 खत्म होने के साथ ही हिमाचल में अफसरशाही की सबसे बड़ी कुर्सी भी खाली हो रही है. 31 दिसंबर को हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान रिटायर हो रहे हैं. लेकिन अब तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इसे लेकर कोई इशारा तक नहीं किया गया है. हिमाचल में कौन बनेगा ब्यूरोक्रेसी का बॉस ? इस सवाल के जवाब में कई नाम रेस में हैं लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी लॉटरी लग सकती है. (Chief Secretary of Himachal)

Corona in Himachal: हिमाचल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल

Corona in Himachal: देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में मंगलवार को कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए हिमाचल में मंगलवार को कोरोना अलर्ट के बीच मॉक ड्रिल की गई. मॉक ड्रिल में क्या सामने आया और हिमाचल में अभी कोरोना के कितने केस हैं ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कल से मौसम बदलेगा करवट, जानें देश में किन राज्यों में रहेगी शीत लहर

आज देश के कई राज्यों में शीत लहर रहेगी.वहीं, कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा. इसके अलावा हिमाचल के कुछ हिस्सों में शीत लहर रहेगी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. कल से मौसम करवट बदलेगा. (HIMACHAL WEATHER UPDATE)

