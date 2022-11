वोटिंग देर रात तक होने से निर्वाचन आयोग को डाटा मिलने में हुई देरी, मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर 12 नवंबर को मतदान हो चुका है, लेकिन उस दिन निर्वाचन आयोग का डाटा देरी से मिलने के कई कारण सामने आए है. अभी सर्विस वोटर के पोस्टल बैलट मिलना बाकी है. इससे हिमाचल में 1 से 2 फीसदी तक मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है. (EC got late data due to late night polling)

लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी, अटल टनल से आगे वाहनों की आवाजाही बंद

लाहौल स्पीति में रविवार रात से बर्फबारी हो रही है. जिले के कई इलाकों में 1 फुट से अधिक बर्फ गिर चुकी है. वहीं, कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते घाटी में ठंड बढ़ गई है. लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी के चलते अटल टनल से आगे वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. इसके साथ ही प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. (Snowfall in lahaul spiti)

किन्नौर में ड्रोन ने पहुंचाया सेब: 6 मिनट में तय किया 5 घंटे का सफर,अब आलू का होगा ट्रायल

किन्नौर के निचार गांव में ड्रोन के माध्यम से सेब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ट्रायल सफल रहा है. जल्द अब यह ट्रायल आलू की सप्लाई करने के लिए किया जाएगा. ट्रायल सफल होने के बाद हिमाचल के सेब बहुल क्षेत्र के बागवानों के लिए यह अच्छी खबर है कि अब बागवानी क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा. (drone trial for apple supply)

himachal weather update: शिमला में बारिश, लाहौल स्पीति में बर्फबारी से गिरा तापमान

हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला में जहां बरसात हो रही है. वहीं, लाहौल स्पीति में देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है. (himachal weather update )

हिमाचल में बना मतदान का नया रिकॉर्ड, वोटिंग में महिलाओं ने मारी बाजी

इस बार हिमाचल में 75.6 फीसदी मतदान रिकार्ड किया गया है. अभी भी 2 फीसदी पोस्टल बैलेट्स रिसीव करना बाकी है. सबसे ज्यादा मतदान दून में 85.25 और सबसे कम शिमला शहर में 62.53 फीसदी रहा. (himachal polling percentage) (himachal assembly elections 2022)

वोटिंग के बाद अब कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने में जुटे नेता, कांग्रेस में नतीजों में देरी पर निराशा

शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए हुए मतदान के बाद रविवार सुबह ही नेताओं के घरों पर कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया था. वहीं, नेता भी कार्यकर्ताओं संग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान का फीडबैक लेते रहे. हरोली से कांग्रेस के प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया. वहीं, उन्होंने मतदान और नतीजों के बीच देरी पर निराशा व्यक्त की.

थ्री लेयर सिक्योरिटी में रखी गई EVM, राजनीतिक दलों को भी दिया गया CCTV का एक्सेस

मतदान के बाद ऊना में ईवीएम को थ्री लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए सभी सीसीटीवी का एक्सेस करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के साथ-साथ तमाम राजनीतिक दलों को भी दिया गया है. जनपद में तीन स्थानों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं.

हिमाचल विधानसभा चुनाव: ये हैं वो 6 उम्मीदवार जो खुद को नहीं डाल पाए वोट, 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल

हिमाचल में 74 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है. अब पोस्टल बैलेट की गणना होना बाकी है. इससे राज्य में एक से दो फीसदी मतदान बढ़ सकता है. हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 412 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनकी किस्मत का फैसला जनता ने EVM में कैद कर दिया है. इस बीच सूबे में 6 प्रत्याशी ऐसे हैं, जो खुद के लिए वोट नहीं डाल पाए. आखिर ये उम्मीदवार कौन हैं को खुद को वोट क्यों नहीं डाल पाए जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (voting percentage in himachal) (candidates could not vote themselves in Himachal)

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में लौटी रौनक, खरीदारी करने पहुंच रहे लोग

कोरोना के बाद 11 नवंबर को शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में काफी रौनक देखने को मिल रही है. लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. मेले में चिलगोजा, बादाम, अखरोट, खुरमानी और रतनजोत गुच्ची समेत कई कई प्रकार के सामानों की खूब बिक्री हो रही है. साथ ही ऊनी शॉल, टोपी, दौड़ू और चादरु आदि भी किफायती दामों में मौजूद हैं.

भाजपा के 4 प्रत्याशियों ने बिलासपुर में एक साथ ली चाय की चुस्की

बिलासपुर भाजपा कार्यालय में भाजपा के चारों सभी प्रत्याशी एक साथ बैठे नजर आए. बिलासपुर जिला सदर प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल, श्री नैना देवी जी रणधीर शर्मा, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग और झंडूता से जीतराम कटवाल ने एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ली.