हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र-2022 जारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शिमला में संकल्प पत्र-2022 जारी कर दिया है. भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 11 संकल्प का ऐलान किया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी. भाजपा ने अपने इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए राज्य सभा सांसद एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. भाजपा ने इसे 'नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे' नारे के साथ जारी किया है. संकल्प पत्र कमेटी के चेयरमैन सिकंदर कुमार ने कहा कि, संकल्प पत्र के लिए 25 हजार से ज्यादा सुझाव मिले जिसके आधार पर इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है. (himachal pradesh election 2022) (bjp manifesto himachal pradesh 2022)

हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होना तय, कांग्रेस की बनेगी सरकार, युवाओं को मिलेगा रोजगार: सुधीर शर्मा

धर्मशाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार बदलेगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी. और क्या बोले सुधीर शर्मा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Sudhir Sharma Target BJP)

भाजपा पर कौल सिंह का आरोप, कहा: चुनावों में प्रचार के लिए BJP अपराधियों का कर रही है प्रयोग

द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा पर अपराधियों को पनाह देने और हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के लिए अपराधियों का प्रयोग करने के आरोप लगाए हैं. (Kaul Singh Thakur attacks BJP) (BJP Kaul Singh Thakur on Himachal Election 2022)

सुरेश भारद्वाज को शिमला शहर से धक्के मारकर भेजा कसुम्पटी, JP नड्डा का रोड शो फ्लॉप: अनिरुद्ध सिंह

विधायक एवं कसुम्पटी से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने शनिवार को पंथाघाटी, कसुम्पटी और न्यू शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया. वहीं, कसुम्पटी से भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज और जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला. साथ ही शुक्रवार को न्यू शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो को फ्लॉप करार दिया. (Anirudh Singh on BJP) (Anirudh Singh on Suresh Bhardwaj) (Congress Candidate Anirudh Singh form Kasumpti) (Kasumpti Assembly constituency) (Anirudh Singh on JP nadda road show in Kasumpti)

Himachal Pradesh Election 2022: भाजपा आज शिमला में जारी करेगी विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज सुबह 10 बजे शिमला में 'संकल्प पत्र-2022 जारी करेगी. भाजपा ने अपने इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए राज्य सभा सांसद एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है. यह कमेटी पिछले कई दिनों से इस संकल्प पत्र को तैयार करती रही है. भाजपा इसे 'नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे' नारे के साथ जारी कर रही है. (himachal pradesh election 2022) (bjp manifesto himachal pradesh 2022)

हिमाचल में आज से बीजेपी का महासंपर्क अभियान, 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारक भरेंगे हुंकार

विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हिमाचल में महासंपर्क अभियान (Himachal BJP Maha Sampark Abhiyan) शुरू करने जा रही है. जिसके तहत आज प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी स्टार प्रचारक हुंकार भरेंगे. अभियान में राष्ट्रीय, प्रदेश, भाजपा शासित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल होंगे. यह अभियान हर विधानसभा क्षेत्र में 4 घंटे तक चलेगा.

कांग्रेस पर आरोप से पहले इतिहास को देखे बीजेपी: आनंद शर्मा

मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतलीकूहल में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया और कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ के पक्ष में लोगों से सहयोग की अपील की. वहीं, इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. (Anand Sharma attacks on BJP) (Anand Sharma rally in Manali) (Himachal Election 2022)

कांग्रेस के 7-8 नेता खुद ही बन गए हैं CM, मंडी में भी एक नेता इसी गलतफहमी के हैं शिकारः सीएम जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को मंडी में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 7-8 कांग्रेसी नेता खुद ही सीएम बन चुके हैं और हिमाचल विधानसभा चुनाव जदीक आते-आते कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों की संख्या और बढ़ने वाली है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जारी की गई चार्जशीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. (CM Jairam allegation on Congress) (CM Jairam on Congress charge sheet) (Himachal Assembly Election 2022)

क्या इस बार राजपरिवार जीत पाएगा राजनीति का रण या फिर पहली बार राजनीति से रहेगा बाहर?

जिला कुल्लू के भाजपा के कद्दावर नेता महेश्वर सिंह अपने राजनीतिक करियर में हमेशा सक्रिय रहे हैं, लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में उनका टिकट कटने के बाद वे सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रह गए हैं. ऐसे में बंजार विधानसभा क्षेत्र से महेश्वर सिंह के छोटे बेटे हितेश्वर सिंह भी पार्टी से बाहर हो गए हैं और वे आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं. विधानसभा चुनाव 2022 में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब क्या फिर से राजपरिवार राजनीति में वापसी कर पाएगा या फिर रूपी राजघराना का राजनीतिक करियर अपने अंतिम दौर पर है. (Himachal Assembly Election 2022) (Hiteshwar Singh Independent candidate from Banjar)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और अपहरण मामले में उत्तराखंड के दोषी की सजा को रखा बरकरार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने शनिवार को अपहरण व दुराचार के जुर्म के लिए सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैंसले पर अपनी मोहर लगा दी. उत्तराखंड निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोलन ने सात वर्ष की कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी. जुर्माने राशि की अदायगी न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास काटने के भी आदेश दिए गए थे.

ये भी पढ़ें: का हाल है सोलन आलेयो... कुछ इस अंदाज में PM मोदी ने सोलन से जुड़ी पुरानी यादों का किया जिक्र