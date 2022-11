हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार, प्रदेश में हार रहे हैं कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता: CM जयराम

हिमाचल में मतदान संपन्न हो चुका है. सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ जनता को भी अब 8 दिसंबर का इंतजार है. मतगणना के दिन ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पिछले 38 सालों से जो परंपरा चली आ रही है, इस बार भी उसे दोहराया जा रहा है या इस बार रिवाज बदल रहा है. खैर इस बार रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा ये तो 8 दिसंबर को पता चल पाएगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि, इस बार कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं. सीएम ने और क्या कुछ कहा, जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (jairam thakur on BJP Mission Repeat in Himachal).

कांगड़ा: आर्जीमोन सीड मिले सरसाें के तेल के सेवन से एक व्यक्ति की मौत, DC ने उपयोग न करने की दी हिदायत

कांगड़ा के ज्वालामुखी में सरसों का तेल खाने से एक शख्स की मौत हो गई (person died after consuming mustard oil) है. घटना शहर के खुंडियां क्षेत्र की है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल में आर्जीमोन सीड मिला होने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ा और उसकी जान चली गई. पीड़ित परिवार ने खुले बाजार से सरसों खरीदकर कोल्हू से उसका तेल निकलवाया था, जिसके सेवन से परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, अक्टूबर 2022 तक प्रदेश में आए 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक

हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट आया (Tourism in Himachal) है. एक बार फिर से हिमाचल पर्यटकों की मनपसंद डेस्टिनेशन बन चुकी है और काफी संख्या में पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं. इस वर्ष अक्टूबर 2022 तक की बात की जाए तो अभी तक हिमाचल में 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक घूमने के लिए आ चुके हैं, हालांकि यह आंकड़ा बीते वर्षों से कम है. लेकिन इस बार विंटर सीजन में बर्फबारी ने नवंबर माह में ही पहाड़ों पर दस्तक दे दी है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यहां पर्यटकों की आमद बीते वर्षों से अधिक होगी. पढे़ं पूरी खबर...

CM से मुलाकात मात्र एक अफवाह, उसी का दूंगा साथ जो OPS करेगा बहाल: केएल ठाकुर

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले केएल ठाकुर के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने की खबरों को KL THAKUR ने मात्र अफवाह करार दिया है. उन्होंने कहा कि वह खुद एक कर्मचारी के तौर पर रिटायर हुए हैं और अच्छे से जानते हैं कि जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद क्या-क्या मुश्किल उसके जीवन में आती हैं. ऐसे में वे ओपीएस का समर्थन (KL Thakur on OPS) करते हैं. केएल ठाकुर ने कहा अगर वह जीतते हैं तो उसी पार्टी का समर्थन करेंगे, जो ओपीएस बहाल करेगी.

हिमाचल में दो तिहाई बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार, पहली कैबिनेट में OPS पर फैसला: आशा कुमारी

हिमाचल में मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. वहीं, शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को पहले ही कैबिनेट में पास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है. (Dalhousie Congress MLA Asha Kumari) (Himachal Pradesh elections Exit Polls)

हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले डरी कांग्रेस! विक्रमादित्य सिंह ने जताई हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल पाएगा कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने जा रही है. इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. इसी कड़ी में शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सूबे में सरकार बनाने का दावा किया है. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने चुनावी परिणामों के बाद हिमाचल में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है. (Congress MLA from Shimla Rural Vikramaditya Singh) (Vikramaditya Singh accuse BJP)

अपने देश के गांव में सेवा करें ​​​​​​डॉक्टर, अमेरिका के गांव में नहीं: राज्यपाल आर्लेकर

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने IGMC शिमला में आयोजित डॉक्टरों के सेमिनार कहा कि डॉक्टरों को अपने देश के गांवों में सेवा करनी चाहिए, अमेरिका के गांव में नहीं. राज्यपाल सर्जिकल डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित तीन दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे. (IGMC Shimla) (doctors seminar in igmc shimla)

हिमाचल में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार: अविनाश राय खन्ना

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल में पूर्ण बहुमत से भाजपा के आने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हिमाचल में विकास कार्य तेज गति से हुए हैं. यह विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं. ऐसे में 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो उसमें भाजपा को ही पूर्ण बहुमत मिलेगी. (Avinash Rai Khanna on BJP Mission repeat in HP) (Avinash Rai Khanna on development work in himachal)

Nahan Assembly Seat: नाहन सीट से बिंदल लगाएंगे जीत की हैट्रिक ? या अजय सोलंकी मारेंगे बाजी?

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. नाहन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 81.45 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय सोलंकी और भाजपा से डॉ. राजीव बिंदल चुनावी समर में हैं. (Nahan Assembly Constituency) (Himachal Pradesh elections result 2022)

बेटा गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना भूला, खाई में बोलेरो गिरने से मां की मौत

शिमला के ठियोग में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां बेटे की लापरवाही के कारण मां की जान चली गई. दरअसल मृतक महिला का बेटा गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना भूल गया, जिसके कारण सड़क किनारे खड़ी गाड़ी ढलान के कारण खाई में गिर गई. जिससे महिला की मौत हो गई. (Bolero fell into a ditch in Theog) (Accident in Theog) (woman died in Accident in Theog)