हिमाचल विधानसभा चुनाव में 'विदेशी' भी करेंगे मतदान, सरकार बनाने में रहेगा अहम रोल

धर्मशाला में शरणार्थियों के रूप में रह रहे युवा तिब्बतियों ने भी इस मर्तबा अपने नए वोट बनवाएं हैं और इस बार भी विधानसभा चुनावों में तिब्बती युवा अपने मत का प्रयोग कर प्रदेश की सरकार को चुनने में मदद करेंगे. 18 निर्वाचन क्षेत्र धर्मशाला में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुल 720 युवा तिब्बतियों ने अपना वोट बनवाया है. (Himachal assembly elections 2022) (Tibetans vote in Himachal).

हिमाचल का ऐसा गांव जहां नहीं मनाई जाती दिवाली, जानिए क्यों ?

देशभर में दिवली के त्योहार को लेकर खुशी का माहौल होता है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले सम्मू गांव में सदियों से दीपावली का त्योहार नहीं मनाया जाता (Diwali is not celebrated in Sammu village) है. इतना ही नहीं इस दिन लोग न तो खुशिया मनाते हैं और न ही घर में पकवान पकाते हैं. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सदियों पहले एक महिला ने दीपावली के दिन श्राप दिया था. तभी से गांव में यह त्योहार नहीं मनाया जाता है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में प्रत्याशी चयन के लिए BJP का नया फॉर्मूला, असल मतदान से पहले ही करवा दी वोटिंग

विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए भापजा ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. हालांकि प्रत्याशियों के चयन के साथ ही सूबे में भाजपा में गुटबाजी भी बढ़ गई है, लेकिन आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं. वहीं, प्रदेश में भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक नया फॉर्मूला अख्तियार किया. भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए पहली दफा 'कार्यकर्ता रायशुमारी' का नया फॉर्मूला अपनाया. आइए जानते हैं आखिर ये कार्यकर्ता रायशुमारी फॉर्मूला क्या है...(BJP candidates selection process in himachal)

शिमला: BJP ने करोड़पति चायवाले पर जताया भरोसा, संजय सूद के पास है इतनी संपत्ति, एक अरबपति

शिमला शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने चाय की दुकान चलाने वाले संजय सूद पर भरोसा जताया है. संजय सूद एक करोड़ पति चाय वाले हैं. उनके पास कुल 4.42 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है. चौपाल से बीजेपी प्रत्याशी बलबीर वर्मा भी अरबपति हैं, उनके पास कुल 125 करोड़ रुपए की संपत्ति है.

Himachal Election: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया-राहुल समेत ये 40 नेता करेंगे प्रचार

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी (BJP Star campaigners for Himachal election) है. कांग्रेस की ओर से जारी की गई सूची में सोनिया और राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं.

रूठों को मनाने कुल्लू पहुंचे सीएम जयराम, बंजार सीट पर नहीं निकला कोई फैसला

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए टिकट आवंटन के साथ ही कुल्लू की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा में विद्रोह जारी है. ऐसे में रूठे नेताओं को मनाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद बंजार विधानसभा सीट पर कोई फैसला नहीं निकल पाया. ऐसे में अब हाईकमान का निर्णय क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं.

अभी तक करसोग से 6 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन, प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख तय

जिला मंडी के उपमंडल करसोग में नामांकन पत्र दाखिल करने से साथ ही चुनावी जंग छिड़ गई है. चुनाव लड़ रहे योद्धा अपने समर्थकों के साथ फील्ड में उतर कर पब्लिक को रिझाने में जुट गए हैं. करसोग विधानसभा क्षेत्र से अभी तक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. वहीं, उम्मीदवार की चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख तय की गई है. (6 candidates filed nomination from Karsog) (karsog bjp candidate list) (karsog congress candidate list)

किन्नौर BJP में गलत काम करने वालों को मिला संगठन से इनाम, ईमानदार कार्यकर्ताओं को किया दरकिनार: तेजवंत सिंह नेगी

पूर्व विधायक रहे तेजवंत सिंह नेगी ने किनौर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है जिसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किन्नौर में गलत काम करने वालों को संगठन ने इनाम दिया है और ईमानदार कार्यकर्ताओं को भाजपा द्वारा दरकिनार किया गया है. (Himachal Assembly Elections 2022) (Tejwant Singh Negi contest elections as independent candidate) (Tejwant Singh Negi files nomination) (Tejwant Singh Negi on BJP)

कांग्रेस का एक टिकट, समस्या विकट: पार्टी ज्वाइन करने के 48 घंटे में ही 'भावी उम्मीदवार' ने छोड़ा 'हाथ'

कांग्रेस ने हमीपुर जिले की पांच विधानसभा सीटों में से चार पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन एक सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है. इस सीट पर कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई (Hamirpur seat in Himachal) है. जिससे कांग्रेस के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है.

हिमाचल में प्रत्याशी चयन के लिए BJP का नया फॉर्मूला, असल मतदान से पहले ही करवा दी वोटिंग

विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए भापजा ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. हालांकि प्रत्याशियों के चयन के साथ ही सूबे में भाजपा में गुटबाजी भी बढ़ गई है, लेकिन आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं. वहीं, प्रदेश में भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक नया फॉर्मूला अख्तियार किया. भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए पहली दफा 'कार्यकर्ता रायशुमारी' का नया फॉर्मूला अपनाया. आइए जानते हैं आखिर ये कार्यकर्ता रायशुमारी फॉर्मूला क्या है...(BJP candidates selection process in himachal).