मंडी: हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है. ताजा मामले रविवार को देर रात मंडी जिले के चक्कर पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. जिस कारण ट्रैक्टर पर सवार चालक की मौत हो गई. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच शुरू कर दी है. (Road accident in Mandi)

गडसौल गांव का रहने वाला था मृतक- प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बल्ह के अंतर्गत चक्कर के नजदीक पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रैक्टर नंबर एचपी 80T- 1122 ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. जिस कारण ट्रैक्टर चालक नरेश कुमार की मौत हो गई. मृतक नरेश कुमार गांव गडसौल डाकघर बडसू तहसील बल्ह मंडी जिले के रहने वाले थे. बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि मृतक नरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

चालक ने उपचार के दौरान तोड़ा दम- जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती करवाया गया जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई. वहीं, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है.

मामला दर्ज कर जांच शुरू- एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सर्पिल सड़कों पर रोजाना हादसे हो रहे हैं. जिससे कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. (Tractor collided with another tractor in Mandi) (Driver Died in tractor collision in Mandi)

ये भी पढ़ें: Accident in Sirmaur: सिरमौर में कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 घायल