शिमला: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को मंडी में चुनाव रैली में पहुंची. यहां उन्होंने भाजपा के हर 5 साल बाद सरकार बदलने को 'रिवाज बदलने' के बयानों पर तंज कसा. प्रियंका ने कहा कि आपने हर 5 साल बाद सरकार बदलने की जो परंपरा बनाई है, उसे मत बदलना. यह अच्छी परंपरा है. इससे नेताओं का दिमाग ठीक रहता है.

प्रियंका ने कहा कि हिमाचल संस्कृति और परंपराओं का प्रदेश है. हिमाचली खुद्दार होते हैं. जो कहते हैं कि परंपरा (रिवाज) बदलिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं. प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 1 लाख और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे. वहीं, रैली में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने बाबा भूतनाथ मंदिर में माथा टेका. (Priyanka Gandhi on OPS) (priyanka gandhi rally in himachal) (priyanka gandhi rally in mandi)

सरकार बनते ही रोजगार मिलना शुरू होगा: प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में एक लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया जाएगा. कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, वह करके दिखाएगी. छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, वह सरकार बनने के पहले ही दिन पूरा किया गया.

वीरभद्र को याद किया: प्रियंका ने भाषण में पूर्व CM वीरभद्र सिंह के काम भी गिनाए. प्रियंका ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री मंडी जिले से हैं, लेकिन उन्होंने यहां कुछ नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है. 5 साल से इस BJP सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या आप 5 साल और देखेंगे?. प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में सरकारी विभागों में 63 हजार पद खाली है. इन्हें भरा नहीं जा रहा है. इसके ऊपर सरकार ने सेना भर्ती की अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों से धोखा किया. दूध, दही, आटा, सरसों तेल पर GST लगाया. सेब बागवानों की पैकिंग सामग्री पर टैक्स लगाया.

दादी का हिमाचल से गहरा संबंध: मंडी रैली में प्रियंका ने दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया. प्रियंका ने कहा कि आज मेरी दादी इंदिरा गांधी की शहादत का दिन है. इंदिरा गांधी का हिमाचल से गहरा संबंध था. आज की राजनीति में पैसों का बोलबाला है. झूठ बोला जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में ऐसा नहीं था. उस समय दे‌श में ऐसा कहा जा रहा था कि यह प्रदेश नहीं चलेगा. पैसों की कमी होगी, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थीं कि हिमाचल की जनता प्रदेश को चलाएगी.

बता दें कि प्रियंका गांधी को सुनने के लिए मंडी शहर में लोग रात को ही पहुंच गए थे. सुबह की हल्की ठंड की परवाह किए बगैर लोग पड्डल की ओर बढ़े. मंडी संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा हल्कों से लोग रैली में पहुंचे. दरअसल, प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक हैं और चुनाव की घोषणा के बाद बतौर स्टार प्रचारक आज उनकी पहली रैली थी. प्रियंका पहली बार मंडी आई थीं.

चारों संसदीय क्षेत्र में एक-एक रैली करेंगी प्रियंका: प्रियंका गांधी की हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्रों में एक-एक रैली रखी गई है. इससे पहले वह सोलन के ठोडो ग्राउंड से 'परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली' कर कांग्रेस के कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी हैं. अब प्रियंका की 4 नवंबर को कांगड़ा और 7 नवम्बर को हमीरपुर में भी जनसभा प्रस्तावित है. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, आज 10 बजे प्रियंका गांधी का कुल्लू में रोड शो प्रस्तावित था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है. इसी तरह चंबा, ऊना और शिमला का रोड शो भी स्थगित कर दिया है. इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है.

बता दें कि प्रियंका ने आज उसी जगह पर बने मंच से लोगों को संबोधित किया, जिस जगह पर 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंच सजाया गया था. तब बारिश के कारण PM मोदी 'छोटी काशी' नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की दूसरी 'परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली' करके कार्यकर्ताओं में जोश भरा.