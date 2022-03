सुंदरनगर/मंडी: सुंदरनगर में 6 अप्रैल से आयोजित किया जाने वाले राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला 2022 (state level Suket Devta Fair 2022) की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सुकेत देवता मेला सुकेत के राजाओं द्वारा 1902 से विधिवत रूप से देव मूल मांहूनाग जी बखारी कोठी करसोग के सम्मान में लगाया जा रहा है. देवता तब से सुकेत देवता मेला में 120 किलोमीटर पैदल यात्रा कर शिरकत करते आ रहे हैं.

सुकेत देवता मेला को लेकर रविवार को देव मूल मांहूनाग जी बखारी कोठी करसोग के काष्ठ सिंहासन का प्रतिष्ठा समारोह सुंदरनगर के जवाहर (Consecration ceremony of the wooden throne held in Sundernagar) में आयोजित किया गया. जिसमें सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. देवता के सुंदरनगर मेला ग्राउंड पर आज विधिवत देव विधि अनुसार देवता के काष्ठ की प्रतिष्ठा की गई.

सुंदरनगर में काष्ठ सिंहासन का प्रतिष्ठा समारोह.

डॉ. अभिषेक सोनी प्रधान सुकेत सर्व देवता कमेटी ने बताया कि आज देव मूल मांहूनाग जी बखारी कोठी करसोग के लिए काष्ठ का सिंहासन सुकेत देवता द्वारा जनसहयोग से बनाया गया है. सुकेत सर्व देवता कमेटी के प्रधान ने सभी सहयोग करने वाले भक्तों का आभार व्यक्त किया है.

सुंदरनगर में काष्ठ सिंहासन का प्रतिष्ठा समारोह

कार्यक्रम में उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा, डीएसपी सुंदरनगर सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी तथा मूल मांहूनाग के गुर काहन चंद सुकेत सर्व देवता मेला कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे.

