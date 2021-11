मंडी: मंडी जिले में खेल, कला और संस्कृति (Sports, Arts & Culture) के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य (excellent work) करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया (talents awarded) गया. जिसमें खेल के क्षेत्र से मंडी के बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी (Mandi boxer Ashish Kumar Chaudhary) और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र (field of arts and culture) में अपना अहम योगदान देने वाले मंडी शहर के कृष्ण कुमार नूतन (Krishna Kumar Nutan) को प्रतिभा पुष्प अवार्ड 2021 (Pratibha Pushpa Award 2021) व 25-25 हजार रुपये की राशि (25-25 thousand rupees) सम्मान स्वरूप भेंट की गई. यह सम्मान दोनों को मंडी में शनिवार को प्रतिभा पुष्प फाउंडेशन (Pratibha Pushp Foundation) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया.

अमेरिका बेस्ड फाउंडेशन (America based foundation) की मंडी जिले की जिला संयोजक अरूणा (Aruna, the district coordinator of Mandi) ने इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि मंडी के सुंदरनगर से संबंध रखने वाले और ऑलंपिक में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर आशीष चौधरी (Boxer Ashish Kumar Chaudhary) व कला और साहित्य व संस्कृति (Art & Literature & Culture) में अपना अहम योगदान देने वाले मंडी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व लेखक (Famous litterateur and writer of Mandi) कृष्ण कुमार नूतन (Krishna Kumar Nutan) को फाउंडेशन के तरफ से सम्मान स्वरूप शॉल, स्मृति चिन्ह (Shawls, souvenirs) व 25-25 हजार रुपये के चैक (Checks of Rs 25-25 thousand) भेंट किए गए. इस कार्यक्रम में प्रतिभा पुष्प फाउंडेशन अमेरिका (Talent Flower Foundation America) की तरफ से भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया. अरुण ने बताया कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे.

वहीं, इस मौके पर सम्मान पाने वाले मंडी शहर के कृष्ण कुमार नूतन (Krishna Kumar Nutan) ने इसके लिए संस्था का आभार जताया (thanked the organization) और कहा कि संघर्ष करने वालों को एक रास्ता बंद होने पर कई और दरवाजे खुल जाते हैं. उन्होंने कहा कि मंडी के लोगों ने संघर्ष कर अपने मार्ग विदेशों में प्रशस्त किए हैं जो कि बधाई के पात्र हैं. वहीं, इस मौके पर ओलंपिक बॉक्सर आशीष चौधरी (olympic boxer Ashish chaudhary) ने भी उन्हें दिए गए सम्मान के लिए संस्था का आभार जताया और उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी व भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए.

