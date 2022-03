सुंदरनगर: मंडी जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत लगातार सफलता प्राप्त की जा रही है. ताजा मामले में शुक्रवार को पुलिस थाना सुंदरनगर टीम द्वारा तीन आरोपियों को 492 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार (Three youths arrested with charas in Sundernagar) किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम (Police Station Sundernagar Team) नाकाबंदी के दौरान नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित पुंघ में मौजूद थी। इसी दौरान मंडी से बिलासपुर की ओर जा रही एक ऑल्टो टैक्सी कार नंबर एचपी-01ए-7153 को पुलिस टीम ने चेकिंग के लिए रोका गया. वहीं, चेकिंग के दौरान कार में सवार सनोज कुमार(36)पुत्र चंद्र पाल, 12 हाउस लाइन रुल्दा भट्टा लक्कड़ बाजार शिमला, सौरव जीनवाल(31) पुत्र बीर सिंह 12 हाउस लाइन रुल्दा भट्टा लक्कड़ बाजार शिमला और राकेश कुमार(31) पुत्र मोतीराम निवासी आनी जिला कुल्लू से 492 ग्राम चरस बरामद की गई. इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार (DSP Sundernagar on drug smuggling) ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस थाना की टीम द्वारा नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर नाकाबंदी के दौरान एक कार में सफर कर रहे तीन युवकों से 492 ग्राम चरस बरामद (Mandi police arrested three youths with charas) की है. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

