मंडी: जिला मंडी के पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी की निहरी चौकी के अंतर्गत पंजाब के लुधियाना निवासी चालक का शव ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है. चालक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है. (Dead body Found in Nihri) (Ludhiana Driver Found Dead In Truck In Mandi)

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान पंजाब के जिला लुधियाना गांव व डाकघर लटयाला तहसील कोट के 65 वर्षीय सोहन सिंह के रूप में हुई है. मृतक पेशे से ट्रक चालक था. पिछले दिन वह डिपो का राशन ट्रक में लेकर निहरी क्षेत्र में आया था. इस दौरान रात को वह ट्रक में ही सो गया था, लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो चालक सीट पर मृत पड़ा हुआ था.

सुंदरनगर में पंजाब के ट्रक के अंदर मिला चालक का शव.

स्थानीय लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. चालक की मौत कैसे हुई पुलिस इसकी जांच में जुट गई है और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वीरवार को मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है. डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित कर दिया है. ट्रक चालक की मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा किया जा सकता है. (Dead body Found in Mandi) (Punjab Driver Found Dead In Truck In Mandi)

