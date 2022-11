मंडी: गर्ल्स स्कूल मंडी में क्लस्टर साइंस प्रदर्शनी में नन्हें वैज्ञानिकों के मॉडलों को देखकर सभी चकित रह गए है. इस प्रदर्शनी में मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले के छात्रों ने भाग लिया. वहीं, जोगिंदरनगर के छात्र सौरभ कुमार ने प्रदर्शनी में एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा. सौरभ कुमार ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए थर्ड आई मॉडल तैयार किया है जो काफी सहायक होगा. (Saurabh Kumar made third eye model) (Cluster Science Exhibition at Girls School Mandi )

सौरभ कुमार द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा जो लोग किसी घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हो या बचपन से आंखों की रोशनी न हो. उन्होंने कहा कि उनकी समस्या थर्ड आई से हल हो सकती है. उन्होंने बताया कि थर्ड आई मॉडल बहरे और लाठी के सहारे चलने वालों के लिए भी फायदेमंद है. सौरभ कुमार ने बताया कि दृष्टि बाधित के सामने कोई भी वस्तु अगर सामने आती है तो इस यंत्र में लगे ऑब्जेक्ट में संकेत चला जाएगा, जो दृष्टि बाधित को आगे न जाने के लिए सर्तक कर देगा. (Cluster Science Exhibition in Mandi )(Joginder Nagar student Saurabh Kumar)

उन्होंने बताया कि अंधे लोग थर्ड आई का प्रयोग अपनी जिंदगी में डेली रूटीन में कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कैमरे में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया गया है. जिसके माध्यम से आगे सिग्नल दृष्टि बाधित को मिलेगा. मॉडल में ऑडियो नैनो, बजर (इनपुट-आउटपुट के लिए), जंप बायर, ग्लास, स्विच, बैटरी, डाटा केबल का प्रयोग किया गया है. वहीं, वाईफाई से भी मॉडल को जोड़ सकते हैं. छात्र ने बताया कि थर्ड आई मॉडल को तैयार करने में स्कूल के शिक्षक पंकज कुमार ने मार्गदर्शन किया है. (Joginder Nagar student made third eye model) (Saurabh Kumar made third eye model for blind)

