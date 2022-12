सुंदरनगर: मंडी के सुंदरनगर थाना के अंतर्गत घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक पत्नी ने अपने पति को पराई महिला से चैट करने से रोका तो पति ने पत्नी की पिटाई कर दी. पत्नी ने यह सब पति का फोन देखने के बाद कहा लेकिन पति पहले तो इस तरह की बातचीत करने से मुकर गया और बाद में पत्नी की धुनाई कर दी. ऐसे में महिला ने पति की शिकायत पुलिस में कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. (Husband beat wife in Kangu Sundernagar) ( Domestic violence Case in Mandi) (Domestic violence in Sundernagar)

अक्सर शराब पीता था पति- पुलिस को दी शिकायत में कांगू क्षेत्र की महिला ने बताया है कि उसकी शादी वर्ष 2009 में पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी. वर्तमान में उनके दो बच्चे हैं. महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर शराब पीता है और उसे गाली गलौज कर परेशान करता रहता है. गत रोज रात करीब साढ़े सात बजे उसका पति घर आया तो महिला ने पति का फोन चलाने के लिए लिया. जिसमें उसने देखा कि उसके पति ने किसी महिला से चैट की थी.

पति के खिलाफ मामला दर्ज- जब उसने इसके बारे में पति से पूछा व समझाने लगी तो पति ने कहा कि ये चैटिंग उसने नहीं की है. इसी बात को लेकर उसके पति ने पत्नी के साथ बहसबाजी शुरू कर दी. बात इतनी बढ़ गई की पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी. ऐसे में पुलिस ने धारा 498(A), 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच की जा रही है.

