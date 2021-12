मंडी: जिला मंडी के उपमंडल करसोग में लोगों को डिजिटल बैकिंग (Digital Banking Tips in mandi) के बारे में जानकारी दी गई. यहां शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा चुराग (himachal co operative bank organized camp) ने तीन पंचायतों शोरशन, बेलरधार के धार गांव व कांडी सपनोट के पंचायत भवन में नाबार्ड की ओर से प्रायोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन (financial literacy camp in karsog) किया. जिसमें बैंक के कर्मचारियों ने उपस्थित लोगों को वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी.

हिमाचल में सहकारी बैंक में खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों, खाते में पैसा जमा करने और बैंक की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही ऋण योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड , पेंशन ऋण योजना, वाहन ऋण योजना व गृह ऋण योजना सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व डिजिटल बैंकिंग को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई. इस दौरान ऋण को सही समय पर वापस लौटने से मिलने वाले लाभों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया. ताकि लोग तय समयाविधि में ऋण चुकाकर सरकार की ओर से ब्याज पर दिए जानेवाले अनुदान का फायदा उठा सके.

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा चुराग के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज शर्मा (Senior Manager Himachal Pradesh State Cooperative Bank Branch Churag Manoj Sharma) ने बताया कि बैंक ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है. बैंक के माध्यम लेन-देन सुरक्षित है, इसलिए लोगों को बैंक के माध्यम से ही अपना लेन-देन करना चाहिए. उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है. इन शिविरों के माध्यम से लोगों को वित्तीय प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ बैंक की ओर से आरंभ की गई योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है.

