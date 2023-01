मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार लगातार अपने पैर पसार रहा है. पुलिस द्वारा जागरूक करने के बाद भी युवा नशे के जाल में फंसते जा रहा हैं. मंडी जिले की पुलिस भी नशे के काले कारोबार में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है. ताजा मामले में मंडी के सुंदरनगर में धनोटू पुलिस ने 34 वर्षीय व्यक्ति से 7.07 चिट्टा बरामद कर उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. (Chitta smuggling in Mandi) (Dhanotu Police arrested Man with Chitta)

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देर शाम पुलिस थाना धनोटू की टीम मुख्य आरक्षी नेकराम के नेतृत्व में सरकारी लकड़ी के डिपो के समीप सेगली में मौजूद थी. उसी दौरान पुलिस ने शक के आधार पर 34 वर्षीय मोहम्मद इस्साक की तलाशी ली. तलाशी के दौरान मोहम्मद इस्साक के पास से पुलिस को 7.07 ग्राम चिट्टा उसके पास से मिला. आरोपी व्यक्ति मोहम्मद इस्साक गांव डुगराई डाकघर कन्नैड़ तहसील सुंदरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है.

धनोटू पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 21 एनडी और पीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वीरवार को मामले की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है. एसपी ने पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है. मामले से संबंधित सभी धारा लगा दी गई हैं और जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि आगामी कार्रवाई के लिए जल्द ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा. (Man arrested with Chitta in Dhanotu) (Chitta smuggling in Himachal)

