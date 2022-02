करसोग: विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी में पार्किंग सहित अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा.पर्यटकों को तत्तापानी के इतिहास की भी जानकारी जल्द मिलेगी. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को भी (Security will increase in Tattapani)बढ़ाया जाएगा. पवित्र स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए बुधवार से शौचालय का (Toilet work started in Tattapani)निर्माण कार्य भी शुरू हो गया.

तत्तापानी में 9.5 लाख की लागत से चार सार्वजनिक शौचालय तैयार होंगे, जिसमें 2 सार्वजनिक शौचालय महिलाओं और 2 पुरुषों के लिए बनाए जा रहे. धार्मिंक पर्यटन स्थल में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते, लेकिन अभी तक सार्वजनिक शौचालय की सुविधा न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक महीने में पूरा कर इसे जनता के लिए समर्पित किया जाएगा. बता दें कि यहां करीब दो करोड़ के घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा किया गया.

एसडीएम सन्नी शर्मा ने बताया तत्तापानी में श्रद्धालुओं आने वाली दिक्कतों को देखते हुए शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया. दो महीने में का को पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तत्तापानी में पार्किंग सहित अन्य जन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी. इस बारे में प्लान तैयार किया जा रहा है.

