मंडी: पुरानी मंडी से पूर्व पार्षद सरिता हांडा (Mandi former councilor Sarita met DC)की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को डीसी अरिंदम चौधरी से (Delegation meet with DC in Mandi) मिलकर दस सालों से न्याय के लिए भटक रहे वरिष्ठ नागरिक महेश उपाध्याय की व्यथा बताई. महेश की शहर के जवाहरनगर में जमीन है जो उपर पहाड़ी से आने वाले छिपणू नाले के साथ है. सब कुछ ठीक था,लेकिन कुछ साल पहले इस नाले जो खसरा नंबर 87 से होकर बहता है. उस पर किए गए अतिक्रमण ने इसका रुख मोड़ दिया, जिससे महेश उपाध्याय की जमीन जो खसरा नंबर 85,86 पर है यह नाला कहर बरपा रहा है.

उन्होंने डीसी को बताया उनके ही कार्यालय से 13 अप्रैल 2018 व 10 अक्बटूबर 2018 को नाले पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर 15 दिन में इसकी कंपलाईंस रिपोर्ट मांगी गई थी ,लेकिन कुछ नहीं हुआ. इस बारे में दस सालों से हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वन अरणपाल, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त नगर निगम सबको अपनी व्यथा बता चुके.

पत्राचार की पूरी फाइल उनके पास है, मौके पर जांच में अवैध कब्जे साबित होने की तहसीलदार की कार्रवाई की प्रति भी उनके पास है, पूरे दस्तावेज साबित करते कि नाले को उनकी जमीन की ओर मोड़ दिया गया ,लेकिन मौके पर कुछ नहीं हुआ. पूर्व उपायुक्त ऋगवेद ठाकुर ने तो नगर परिषद से नाले के तटीकरण का प्राकलन भी बनवा लिया था ,जो साढ़े 9 लाख के करीब,लेकिन न बजट मिला और न तटीकरण हुआ. सभी दस्तावेज देख कर उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने आयुक्त नगर निगम को कार्रवाई करने को कहा. तटीकरण के लिए जितने बजट की जरूरत हो वह देने की भी उन्होंने बात कही. अब महेश उपाध्याय को दस साल के लंबे संघर्ष के बाद उम्मीद जगी है.

