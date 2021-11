करसोग: उपमंडल में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस पार्टी (block congress party) ने अपना जनजागरण अभियान (public awareness campaign) चलाया. जिला मंडी कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी (District Mandi Congress President Prakash Chaudhary) की अगुवाई में आयोजित इस अभियान में जन विरोधी नीतियों (anti-people policies) को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार (central and state government) को कोसा गया. कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी व किसान विरोधी नीतियों (Inflation, unemployment and anti-farmer policies) को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए. इस अवसर पर जिला मंडी कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी (District Mandi Congress President Prakash Chaudhary) ने कहा कि केंद्र सरकार का महंगाई (campaign in karsog against inflation) पर कोई नियंत्रण नहीं है.

खाद्य वस्तुओं सहित निर्माण सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रदेश की आम जनता बेहद परेशान है. खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों (poor and middle class families) की आय का अधिकतर हिस्सा रसोई में ही खर्च हो रहा है. ऐसे में बचत के नाम पर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं बचता है. इसी तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार (Modi government) को सत्ता में आए 7 साल से अधिक का समय हो गया है. इस हिसाब से देश ने 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था. जबकि कोरोना काल में उल्टा लाखों लोगों का रोजगार छिन गया (Millions of people lost their jobs) है.

प्रकाश चौधरी (Prakash Chaudhary) ने किसान विरोधी नीतियों (anti-farmer policies) को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन किसान विरोधी कानून (three anti-farmer laws) तो वापस ले लिए हैं, लेकिन एक साल के आंदोलन के दौरान किसानों पर जो अत्याचार किए गए और जिन किसानों की जान चली गई है. इसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों (Anti-people policies of central and state government) को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी.

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव निर्मला चौहान, प्रदेश कांग्रेस सदस्य महेश राज, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी, वरिष्ठ नेता उत्तमचंद चौहान, पवन ठाकुर, हरिओम शर्मा, चमेलु देवी, संगीता ठाकुर, कमला वर्मा, अशोक शर्मा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रमेश ठाकुर, सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

