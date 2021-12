करसोग: हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा (assembly election in himachal pradesh) चुनाव होने हैं. हिमाचल विधानसभा चुनाव (himachal assembly election 2022) को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं. उपचुनाव में चार सीटों पर (by poll in himachal) शानदार जीत से कांग्रेस उत्साहित है. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान (congress membership campaign in himachal) शुरू हो गया है.

जिला मंडी में करसोग ब्लॉक कांग्रेस (karsog block congress meeting) अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मासिक बैठक के दौरान सदस्यता अभियान की शुरुआत (congress membership campaign in himachal) की गई. आगामी विधानसभा चुनाव (himachal assembly election 2022) में पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो, इसके लिए सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. यही नहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर गांव में घर-घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेगी. इसको लेकर भी जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा.

ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यता अभियान (congress membership campaign in karsog) की शुरुआत में बहुत से लोगों ने पहली बार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इसको देखते हुए अब पार्टी सभी 62 पंचायतों में घर-घर जाकर सदस्यता अभियान को और तेज करेगी. ताकि करसोग से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाया जा सके. इस अवसर पर पूर्व विधायक मस्तराम, पार्टी महासचिव हरिओम शर्मा, सचिव उत्तमचन्द चौहान, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष चमेलु देवी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा, बीडी शर्मा, अधिवक्ता रमेश चौहान, हिरदा राम आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें: Road Accident In Chamba: चंबा में दर्दनाक हादसा, तीन महिलाओं की मौत