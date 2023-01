14 जनवरी से होगा मंडी में छोटी काशी महोत्सव का आगाज.

मंडी: हिमाचल के जिला मंडी में पहली बार कला, परंपरा व संस्कृति को प्रदर्शित करने व सहेजने के लिए छोटी काशी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 14 जनवरी को जिला प्रशासन मंडी और कई धार्मिक व सामाजिक संगठनों के सहयोग से करवाया जा रहा है. जिसमें मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा, खान-पान, कला एवं संस्कृति की झलक एक ही स्थान पर सभी को देखने को मिलेगी. (Chhoti Kashi Festival in Mandi) (Festival in Mandi from 14 January)

मंडी में पहली बार आयोजित होने वाले इस प्रकार के समारोह के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने बताया कि पहली बार मंडी शहर में इस बार छोटी काशी महोत्सव मनाया जाएगा. जिसमें पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा, नाटी, नाटक, कविताएं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही मंडी जिले की विभिन्न घाटियों के स्थानीय परिधानों को लेकर एक फैशन शो भी होगा. वहीं, छोटी काशी महोत्सव के दौरान मंडी कलम और मंडी के पारंपरिक जेवरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा.

वहीं, कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं के 16 संस्कारों पर आधारित एक मंडयाली नाटक का मंचन किया जाएगा. रितिका जिंदल ने बताया कि समारोह के अंत में शहर में एक हेरिटेज टेम्पल वॉक भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी. जिसमें एक गाइडेड टूर की तरह सभी को मंडी के ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में जानकारी दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में शहर की विभिन्न संस्थाओं का सहयोग जिला प्रशासन को मिला है और इसे सभी मंडी वासियों के सहयोग से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का प्रयास रहेगा. उन्होंने सभी से इस छोटी काशी महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया.

