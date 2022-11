मंडी: जिला मंडी के बीएसएल पुलिस थाना के तहत पंडार क्षेत्र में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने के कारण एक युवक की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार जारी है. जानकारी के अनुसार निहरी पुलिस चौकी के अंतर्गत पंडार क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 5 बजे एक कार नंबर TN-22 HP 6506 करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई. जिसमें 5 लोग सवार थे. हादसे में एक 29 वर्षीय युवक की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. (road accident in mandi) (road accident in pandar area) (Car fell into a ditch in Pandar area)

घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. बताया जा रहा है कि सभी लोग बिजली महादेव कुल्लू से वापस आ रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही पंडार क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गए. मृतक की पहचान 29 वर्षा गुणानंद पुत्र नेक चंद गांव मनोला डाकघर चुराग तहसील करसोग जिला मंडी के रूप में हुई है और मनोज कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक का रेफर कर दिया गया है. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मंडी के पंडार क्षेत्र में खाई में गिरी कार

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि कार हादसे में एक युवक की मौत और 4 अन्य घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच की जा रही है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

