मंडी: नेशनल हाइवे मंडी पठानकोट पर गवाली के पास बुधवार को दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं. हादसा बुधवार दोपहर बाद का है. मिली जानकारी के अनुसार गवाली के पास मंडी से धर्मशाला जा रही एक एचपी 29 बी 0348 डिजायर कार और मंडी जा रहा एक फोर व्हीलर यूके 17 टीए 9549 की आपस में टक्कर हो गई. (raod accident in mandi)

इस हादसे में फोर व्हीलर चालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं. घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक अस्पताल पधर पहुंचाया गया जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है. (Car and four wheeler collision in Padhar) (accident in mandi)

पधर के गवाली में कार और फोर व्हीलर की टक्कर.

वहीं, एक घायल को सिटी स्केन के लिए मंडी रेफर किया गया. कार सवार सभी लोग गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो कि धर्मशाला जा रहे थे. घटना की पुष्टि डीएसपी पधर लोकेंद्र सिंह नेगी ने की है. उन्होंने बताया कि दोनों पार्टियों का आपस में समझौता हो गया है. पुलिस के पास कोई भी केस दर्ज नहीं है.

