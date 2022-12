मंडी/सराज: संभवत हिमाचल की राजनीति में यह पहला मौका होगा जब किसी सरकार की कैबिनेट भी तय नहीं हुई हो और विपक्ष 11 दिन के अंदर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर हल्ला बोलना शुरू कर दें. कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सिंह के पूर्व सीएम जयराम सरकार की घोषणाओं को रद्द करने के बाद सराज की जनता मुखर हो गई है.आज सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा. वहीं, जयराम ठाकुर ने भी बुधवार को एक बार भी कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जो कर रही वह दुर्भाग्यपूर्ण है.

आज थुनाग में विरोध प्रदर्शन: आज भाजपा का थुनाग में विरोध प्रदर्शन होगा. यह प्रदर्शन तहसील कार्यालय से लघु सचिवालय तक किया जाएगा. वहीं,उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा.सराज भाजपा महामंत्री टीकम सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने सराज में किए गए कार्यालयों को जो बंद करने का ऐलान किया है अगर उस पर कोई फैसला नहीं लिया तो कोर्ट भी जाने से परहेज नहीं किया जाएगा. (BJP rally in Saraj today)

इसलिए मामले ने पकड़ा तूल: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Former Himachal CM Jairam Thakur) के गृह क्षेत्र सराज के थुनाग में कार्यरत विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियंता के कार्यालय (Electricity Board office in Thunag of seraj) की अधिसूचना वर्तमान सरकार ने रद्द कर दी है. अधिसूचना रद्द होने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है.

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की है. इस पोस्ट के माध्यम से जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. पोस्ट में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बदले की भावना से काम करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके लिए प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.(BJP protest in Saraj today)

अच्छी सुविधाएं कांग्रेस को रास नहीं आ रही: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जनता की मांग पर पर खोले गए/अपग्रेड किए गए संस्थान जो कार्य करना शुरू कर चुके है. ऐसे संस्थानों को बंद कर रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह न्यायसंगत नहीं है. हिमाचल जैसे राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं जितनी ज्यादा और जितनी नजदीक मिलें, उतनी ही अच्छी बात है, लेकिन जनता को घर के पास अच्छी सुविधाएं मिलना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा. (jairam thakur on congress)

जनादेश से कोई सरोकार नहीं: भारतीय जनता पार्टी के राज्य सह मीडिया प्रभारी रजत ठाकुर ने प्रेस बयान में कहा कि जिस प्रकार जनविरोधी फैसले कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने स्तर पर ले रहे हैं ,उससे लगता है कि इन्हें जनादेश से कोई सरोकार नहीं है. ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो रहा है कि मुख्यमंत्री कई दिनों से मंत्रिमंडल बनाने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं और इनके उप मुख्यमंत्री बदले की भावना से मनमाने फैसले लेकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जयराम सरकार के समय कैबिनेट में लिए गए फैसलों को बदल रहे हैं.

ये भी पढ़ें : सराज: थुनाग में विद्युत बोर्ड कार्यालय बंद करने के फैसले पर भड़के लोग, कहा: कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा