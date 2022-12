करसोग: हिमाचल में जिला मंडी के तहत करसोग से अब क्वालिटी सेब के समय पर मार्किट में पहुंचने से बागवानों की अब अच्छी खासी जेब भरने वाली है. दरसअल मार्केट में अब जल्द ही सेब ग्रेडिंग के लिए 20 लाख की आधुनिक मशीन आने वाली है, जिससे अब बिना किसी परेशानी के दिन भर में 600 सेब पेटियों की कलर और साइज की अलग-अलग ग्रेडिंग की जा सकेगी. वीरवार को उपमंडल के तहत सेरी में बागवानों को मशीन के माध्यम से सेब के कलर और साइज को अलग-अलग करने का डेमोस्ट्रेशन/प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बागवानी विभाग के अधिकारियों सहित बहुत से बागवानों के अपनी दिलचस्पी दिखाई. (Grading Packing Machine in karsog)

बिजली और जनरेटर दोनों से चलेगी मशीन: सेब को कलर और साइज के हिसाब से अलग करने वाली ये ऑटोमेटिक मशीन बिजली और जनरेटर से चलेगी. ऐसे में दोनों ही तरह की सुविधा होने के कारण मशीन को कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है. करसोग में ये पहली बार होगा कि एक ही मशीन पर स्विच ऑन करते ही कलर और साइज के हिसाब से सेब अलग होगा. इस तरह से बागवानों का समय बचने के साथ-साथ समय पर मार्केट में अच्छी गुणवत्ता का सेब आएगा, जिससे बागवानों को मंडियों में अच्छे दाम मिलेंगे. (apple grading in mandi) (Apple size grading will be done by machine)

करसोग में मशीन से होगी सेब की साइज ग्रेडिंग

तीन हिस्सों में अलग होगा सेब: मशीन में कलर के हिसाब से सेब तीन हिस्सों में अलग-अलग होगा. इसमें 0 से 60 फीसदी कलर का सेब के लिए अलग ट्रे होगी. इसी तरह से 60 से 80 फीसदी कलर वाले सेब के लिए अलग ट्रे और 80 से 100 फीसदी कलर वाले सेब के लिए अलग ट्रे होगी. ऐसे में स्विच ऑन करते ही कलर के हिसाब से सेब अलग अलग ट्रे में जाएगा, जिससे सेब की क्वालिटी में भी सुधार आएगा. देश की विभिन्न मंडियों में उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी का सेब मिलेगा. (Apple season in himachal)

सहायक उद्यान विकास अधिकारी युवराज वर्मा ने बताया कि आने वाले समय में अब एक ही मशीन पर कलर और साइज के हिसाब से सेब की ग्रेडिंग होगी. ऐसे में बागवानों को सुविधा मिलने के साथ समय पर मंडियों से क्वालिटी सेब पहुंचने से अच्छे दाम मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इस बारे में बागवानों को सेरी में डेमोस्ट्रेशन दिया गया. (Checking the quality of apples by machine)

ये भी पढ़ें: किन्नौर में रंग और साइज के हिसाब से सेब की होगी ग्रेडिंग पैकिंग, PM मोदी कर चुके इस मशीन की सराहना