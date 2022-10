हाईकोर्ट पहुंचा रामपुर सीट का जाति प्रमाण पत्र मामला, अदालत का तहसीलदार को दो दिन में मामला निपटाने का आदेश

रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी कौल नेगी के एससी सर्टिफिकेट का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. कांग्रेस की शिकायत के बाद अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तहसीलदार रामपुर को मामले का निपटारा करने के लिए दो दिन का समय दिया है. (High Court on Kaul Negi caste certificate case) (BJP candidate from Rampur Kaul Negi)

बागियों मनाने के लिए जेपी नड्डा, CM जयराम ने खुद संभाला मोर्चा, कई सीटों पर अभी भी बगावत झेल रही भाजपा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी आलाकमान रूठों को मनाने में जुटा है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. खुद जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बागियों से संपर्क उनको मनाने में जुटे हैं. (cm jairam meeting with bjp rebels leaders) ( bjp rebels leaders in himachal)

हिमाचल में प्रचार करने आएंगे योगी आदित्यनाथ, शिमला और ठियोग में इस दिन होगी जनसभा

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे. अब तक योगी की दो से तीन रैलियों का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है. हालांकि हिमाचल बीजेपी में योगी की काफी डिमांड है और उनकी करीब 10 रैलियां हिमाचल में करवाने का प्रस्ताव रखा गया है. कब और कहां है योगी आदित्यनाथ की रैलियां, पढ़े पूरी ख़बर (Yogi Adityanath in Himachal)

हिमाचल में 'आप' को तीसरा विकल्प बनने की आस, लेकिन ऐसा है पहाड़ पर थर्ड फ्रंट का इतिहास

हिमाचल में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है लेकिन हिमाचल में तीसरे विकल्प का इतिहास केजरीवाल के दावे को आइना दिखा रहा है. क्या आप हिमाचल में तीसरा विकल्प बन पाएगी ? आखिर हिमाचल में थर्ड फ्रंट का इतिहास और आम आदमी पार्टी किस आधार पर कर रही है जीत का दावा. (AAP in Himachal)

चुनावी गतिविधियों के लिए यूज हो रहा संजौली कॉलेज, प्रिंसिपल को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली को प्रयोग करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए हैं. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (principal of Sanjoli College to appear in HC)

दस किलोमीटर से अधिक दूर स्थापित किया पोलिंग बूथ, हाईकोर्ट ने तलब किए नालागढ़ के एसडीएम

प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ में मतदान केंद्र बदलने पर कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नालागढ़ को 31 अक्टूबर के लिए तलब किया (Election Officer Summoned by HP High court) है. पढे़ं पूरी खबर...

भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, जानिए क्या है पूरा मामला

भाजपा प्रदेश आलाकमान ने वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. (Prem Singh Draik terminated from BJP for 6 years).

दो तिहाई बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार, लोगों ने बनाया सरकार बदलने का मन: आशा कुमारी

डलहौजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी ने कहा है है कि लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है. हिमाचल में दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है. सरकार बदलने से लोगों को महंगाई बेरोजगारी से निजात मिलेगी. उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को 1 लाख नौकरी का दावा किया है.

चौपाल विधानसभा सीट: कांग्रेस ने जड़ा आजाद प्रत्याशी सुभाष मंगलेट के चुनाव कार्यालय पर ताला

चौपाल विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे कांग्रेस नेता सुभाष मंगलेट ने चुनाव कार्यालय बंद करवाने पर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार रजनीश किमटा पर लोगों को धमकाने के आरोप लगाया है. (Congress closed the office of Subhash Mangalet)

Himachal Election: लाहौल स्पीति में बदलेगा रिवाज या बनेगा इतिहास, 1998 से रिपीट नहीं हुआ MLA

लाहौल स्पीति विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय नजर आ रहा है. इस बार भाजपा ने डॉ. रामलाल मारकंडा (Dr Ramlal Markanda) को मैदान में उतारा है. तो वहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी रवि ठाकुर (Congress candidate Ravi Thakur) भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. इसके अलावा आजाद प्रत्याशी के तौर पर श्याम आजाद ने भी चुनावी ताल ठोकी है. वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुदर्शन जसपा चुनावी मैदान में उतर गए हैं.

हिमाचल की राजनीति में महिलाओं का प्रभाव, हर मंच पर सफलता, लेकिन CM पद के लिए इंतजार बरकरार

हिमाचल में महिलाओं को आबादी पुरुषों के बराबर है. बावजूद इसके विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है. हिमाचल में अभी भी महिला मुख्यमंत्री का इंतजार है. विद्या स्टोक्स मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर जरूर पहुंची थीं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. हालांकि कई महिला विधायक कैबिनेट मंत्री का पद संभाला चुकी हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो आज तक 38 महिलाएं ही विधायक बनकर विधानसभा (Female MLAs in Himachal) पहुंची हैं. पढ़ें पूरी खबर...

