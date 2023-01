लाहौल स्पीति: जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में मंगलवार को दोपहर बाद एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी हो गया. वहीं, पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाहौल पुलिस ने सोलंगनाला से आगे पर्यटकों के वाहनों के जाने पर रोक लगा दी. लाहौल घाटी के स्थानीय लोगों को ही फोर वाइ फॉर वाहनों में जाने की अनुमति दी जा रही है. ऐसे में लाहौल घाटी गए वाहनों को पुलिस के द्वारा वापस मनाली की ओर भेज दिया गया और पर्यटक सोलंगनाला व आसपास के इलाकों में बर्फ का मजा लेते रहे.

लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू

मंगलवार को अटल टनल रोहतांग के छोर सहित जिले की सभी पहाड़ियों पर दोपहर बाद मौसम खराब हो गया और बर्फबारी शुरू हो गई. एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है. मौसम खराब होने व बर्फबारी होने के चलते पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए अभी घाटी की ओर न जाएं. मौसम ठीक होने के बाद ही घाटी का सफर करें. सोलंगनाला से आगे सिर्फ लाहौल और पांगी वासियों के 4 बाई 4 वाहनों को ही जाने दिया जा रहा है. उधर कुल्लू जिला में मौसम साफ रहा और यहां लोगों ने दिनभर खिली धूप का आनंद लिया. (Snowfall in Lahaul Spiti) (Snowfall started on the hills of Lahaul Spiti) (Snowfall in Himachal Pradesh)

लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू

गौर रहे कि 30 दिसंबर को भी बर्फबारी होने के चलते यहां पर 400 से अधिक वाहन फंस गए थे. जिन्हें निकालने के लिए लाहौल व कुल्लू पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब मौसम खराब होने की स्थिति पर एहतियात बरत रही है, ताकि पहले की तरह यहां पर्यटकों को बर्फबारी के बीच परेशानी का सामना ना करना पड़े.

ये भी पढ़ें- CM सुक्खू की रैली में IPS अफसर की मौत, ड्यूटी पर तैनात थे साजु राम राणा, अचानक रुकी दिल की धड़कन