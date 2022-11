लाहौल स्पीति: जिला लाहौल स्पीति के ऊंचे दरों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जिला प्रशासन ने एहतियातन लोसर व कुंजम पास और शिंकुला पास के दारचा शिंकुला मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही आगामी आदेशों तक बंद कर दी है. उपायुक्त लाहौल स्पीति एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुमित खिमटा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एनएच 505 ग्रामफू-काजा हाईवे और शिंकुला टॉप दारचा शिंकुला रोड ग्रामफू से लोसर दारचा से शिंकुला सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी. (Snowfall in Lahaul Spiti) (Manali Leh road closed due to snowfall)

उपायुक्त सुमित खिमटा ने बताया कि बीआरओ द्वारा सड़क बहाल करने के उपरांत एवं बीआरओ से मंजूरी के बाद ही वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. उपायुक्त ने खराब मौसम के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को घाटी में यात्रा करते समय बहुत सतर्क रहने की सलाह दी है. (Many road closed in Lahaul Spiti) (Road closed in Lahaul due to snowfall)

सभी होटल और होमस्टे मालिकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने मेहमानों को भी इसी तरह सलाह दें. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति और घाटी के मौसम, सड़क की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी और किसी भी प्राकृतिक आपदा व घटना की स्थिति में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष लाहौल एवं स्पीति से लोग संपर्क कर सकते हैं. (Snowfall in Lahaul Spiti) (Snowfall in Himachal)

ये भी पढ़ें: सराज में सीजन का पहला हिमपात, 15 नवंबर के बाद 4 माह तक बंद रहेंगे माता शिकारी के कपाट