BJP चीफ जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक, हैकर्स ने लिखा- 'रूस को मदद की जरूरत'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया. हैकर्स ने रविवार सुबह उनका अकाउंट हैक करते हुए एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में लिखा था, 'सॉरी मेरा, अकाउंट हैक हो गया. यहां रूस को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है'. हैकर्स ने बाद में प्रोफाइल का नाम बदलकर ICG OWNS INDIA भी कर दिया. हालांकि अब ट्वीट डिलीट कर दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ukraine crisis : रूस ने यूक्रेन के ईधन आपूर्ति केंद्रों, हवाई अड्डों पर हमले किए

यूक्रेन में रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई (ukraine russia special military operation) के कारण अब तक 198 लोगों की मौत होने की सूचना है. जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं. खबरों के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से मिले हथियार और गोला-बारूद की मदद के यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एयरपोर्ट और ईंधन वाले सेंटर पर अटैक किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना ब्लास्ट मामला: पीजीआई में एक और महिला ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई दस

ऊना ब्लास्ट मामल में मृतकों की संख्या बढ़कर दस हो गई है. डीसी राघव शर्मा (dc una on blast )ने इसकी पुष्टि की है. हरोली के टाहलीवाल स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाके (Una cracker factory blast case) के बाद से हिमाचल सरकार समेत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary: अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले आजाद आखिरी सांस तक रहे 'आजाद'

आजादी के मतवाले चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad Death Anniversary) की आज पुण्यतिथि है. अंग्रेजी हुकूमत चंद्रशेखर आजाद के नाम से भय खाती थी. बेखौफ अंदाज के चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 14 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर में उत्तर प्रदेश की रहने वाली युवती से दुष्कर्म, छानबीन में जुटी पुलिस

हिमाचल प्रदेश में भी अब दुष्कर्म मामलों में इजाफा होने लगा है. ताजा मामले में जिला मंडी के नगर परिषद सुंदरनगर क्षेत्र से सामने आया है. यहां 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया (GIRL RAPED IN SUNDER NAGAR) है. मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की (DSP SUNDER NAGAR ON RAPE CASE) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दो परिवारों के बीच हो रही थी लड़ाई, तभी नीचे गिर गया बुजुर्ग, हो गई मौत

जिला मंडी के खलियार वार्ड में एक बुजुर्ग की मौत हो (old man died in mandi) गई. दरअसल खलियार वार्ड में दो परिवार के आपस में झगड़ने के दौरान बुजुर्ग की मौत (quarrel in Kaliyar ward mandi) हुई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (viral video of Kaliyar ward) है. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की (sp mandi on death case) है. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में पल्स पोलियो अभियान, नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की

हिमाचल प्रदेश में आज रविवार से पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है. जिसके तहत प्रदेश में लगभग 5700 से अधिक बूथ बनाए गए (pulse polio campaign in himachal) हैं. वहीं, मॉप-अप राउंड के दौरान 10700 से अधिक टीमें घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि पांच साल से कम उम्र का कोई बच्चा छूट न जाए. साथ ही, 577 मोबाइल टीमें पूरे राज्य में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी और प्रवासी आबादी को कवर (NHM MD on pulse polio campaign) करेंगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में हर घर नल योजना के तहत 1167 गांवों को जोड़ा गया, जल संरक्षण के लिए बनेंगे चेक डैम

डीसी चंबा दुनीचंद राणा (chamba dc on har ghar nal scheme ) का कहना है कि हर घर नल योजना के तहत जिला के 1167 गांवों को जोड़ना था, उसके लिए जल शक्ति विभाग के सौजन्य से काफी प्रयास किए गए. जिला चंबा में अभी तक एक लाख इक्कीस हजार सात सौ बावन नल लगाए गए हैं और लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब में अवैध खनन पर वन विभाग ने कसा शिकंजा, इतने का जुर्माना

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी (illegal mining in Paonta Sahib) है. इसी के तहत पांवटा साहिब वन विभाग की टीम ने राजबन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर सीज कर 39 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. मामले की पुष्टि पांवटा साहिब के डीएफओ (Paonta DFO on illegal mining) कुनाल अंग्रिश ने की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी (weather update of himachal) के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी (snowfall in shimla) और बारिश के चलते कई सड़क मार्गों (road closed in hp) पर आवाजाही बाधित है. कुछ हिस्सों में बिजली व पानी की समस्या भी पेश आ रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

