लाहौल स्पीति: हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल कहे जाने वाले लाहौल स्पीति जिले की एकमात्र विधानसभा सीट पर भी मतदान चल रहा है. जिले के अंतर्गत एक ही विधानसभा क्षेत्र आता है यानी पूरा एक ही विधानसभा क्षेत्र है. हिमाचल प्रदेश की सबसे कम मतदाता वाली इस सीट पर पूरे प्रदेश का भी ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टाशीगंग भी है, जो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

इसके अलावा यहां पर कुल मतदान केंद्रों की संख्या भी 92 हैं. हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा के तौर पर जाने जाने वाली लाहौल स्पीति विधानसभा सीट में कुल जनसंख्या 32 हजार है. जिले में कुल 24,744 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल्लू जिले में 12451 महिला और 12,293 पुरुष मतदाता हैं. हिमाचल में 68 विधानसभा सीट है.(Himachal election 2022)(Political equation in Lahaul Spiti district)(Election in Himachal)(Political equation in Lahaul Spiti district)(Lahaul Spiti District Ground Report).

लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर 3 उम्मीदवार: लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर इस साल चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार हैं. बीजेपी ने डॉ. रामलाल मारकंडा पर एक बार फिर भरोसा जताया है. वहीं, कांग्रेस ने प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि, पहली बार चुनावी अखाड़े में कूदी आम आदमी पार्टी ने यहां से सुदर्शन जसपा को मैदान में उतारा है. (Himachal Pradesh Election date)(BJP Candidates in Lahaul Spiti)(Congress Candidates in Lahaul Spiti).

