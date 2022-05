लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने (road accident in himachal) का नाम नहीं ले रहे. प्रदेश में हर रोज औसतन तीन लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं. ताजा मामला जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति (road accident at lahaul spiti) का है. लाहौल घाटी के टोजिंग नाला में बुधवार देर रात एक कार जा गिरी. हादसे में चालक की मौत (car driver dies in road accident ) हो गई है. सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि ठोलग गांव के समीप टोजिंग नाला में एक कार गिर गई है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि कार सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई है और इसमें चालक की मौत हो गई है. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चालक के शव को बाहर निकाला और उसके बाद उसे एंबुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए केलांग अस्पताल भेज दिया.

एसपी लाहौल-स्पीति मानव वर्मा (sp lahaul spiti on accident) ने बताया कि मृतक चालक की पहचान जोगिंदर निवासी, पतलीकुहल जिला कुल्लू के रूप में हुई है और यह टैक्सी चलाने का काम करता था. पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल सड़क दुर्घटना के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है. वहीं, पुलिस स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है.

