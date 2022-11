कुल्लू: जिले के दो अलग-अलग नगरों में 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है. दोनों नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने रायसन और भुंतर में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों की तलाश की जा रही है. (Two minor girls missing in Kullu)



भुंतर से नाबालिग गायब: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर थाने में गाजियाबाद के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है कि वह यहां पर किराए के मकान में रहता है. उसकी 16 साल की बेटी बीती शाम को पड़ोस में गई थी, लेकिन वह रात तक वापस नहीं आई. हालांकि उन्होंने अपने स्तर पर लड़की को तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया. वहीं नाबालिग के पिता ने आशंका जताई की कोई लड़का उसे बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है. (Minor missing from Bhuntar)

रायसन से भी बेटी लापता: वहीं दूसरे मामले में कुल्लू के रायसन इलाके के रहने वाले परिवार ने भी पुलिस थाना कुल्लू में शिकायत की है कि उनकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई है. ऐसे में उन्हें शक है कि उनकी बेटी को कोई बहला कर ले गया है.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों मामलों में आईपीसी की धारा 663 के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों नाबालिग लड़कियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही दोनों नाबालिग लड़कियों को तलाश कर परिजनों को सौंपा जाएगा. (Minor missing from Raisen)

मनाली में मिली युवती: दिल्ली से लापता हुई युवती को पुलिस ने मनाली में तलाश कर परिजनों के हवाले कर दिया. हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि युवती हिमाचल कैसे पहुंची. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती की गुमशुदगी दिल्ली में परिजनों ने दर्ज कराई थी. (Missing girl from Delhi found in Manali)

