हिमाचल में OPS लागू करने के काम की तैयारी में जुटे अफसर, खर्च का खाका तैयार कर रहा वित्त विभाग

हिमाचल की सुखविंदर सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य का वित्त विभाग ओपीएस को प्रदेश में लागू करने के लिए खाका तैयार कर रहा है, ताकि इसको पहली कैबिनेट में पेश किया जा सके. हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए उन राज्यों के फॉर्मेट को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर इसे लागू किया गया है. साथ ही ओपीएस कर्मचारियों का डाटा भी तैयार किया जा रहा है. (OPS in Himachal) (CM Sukhvinder on OPS)

मैदानी इलाकों में कोहरे और घनी धुंध ने बढ़ाई दिक्कत, कम हुई विजिबिलिटी

बुधवार को एक तरफ जहां शीतलहर में बढ़ोतरी दर्ज की गई वहीं, दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी कम हुई. दानी इलाका होने के चलते सर्दियों में हर साल घनी धुंध और कोहरा लोगों की मुश्किल बढ़ाते हैं. हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके में बुधवार को सीजन की पहली धुंध देखने को मिली. बुधवार को अंधेरा छंटते ही समूचा क्षेत्र घनी धुंध की सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया. (fog in una)

इंदिरा मार्केट की छत पर शरारती तत्वों ने तोड़ा सेल्फी प्वाइंट, नहीं हो रही कोई कार्रवाई

जिला मंडी के इंदिरा मार्केट की छत पर बनाए गए सेल्फी प्वाइंट को शरारती तत्वों द्वारा एक बार फिर तोड़ दिया गया है. जिसे टूटे हुए लगभर 20 दिन हो गए हैं. लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने नगर निगम मंडी और पुलिस प्रशासन से शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही यहां सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग रखी है. (Unknown people broke Selfie Point in Mandi)

आरोप: ATM में डालते थे कम पैसा, 54 लाख 78 हजार 500 रुपये का किया गबन

मंडी में एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने वाली निजी कंपनी के दो कर्मचारियों पर 54 लाख 78 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारंतीय दंड संहिता 406, 409, 420, 465, 467, 469 व 120-बी,34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई भाजपा, कोरोना की आड़ में रोकने का किया जा रहा प्रयासः कुलदीप राठौर

Exclusive interview of MLA Kuldeep Rathore: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग से नव निवार्चित विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा कोरोना की आड़ में भारत जोड़ो यात्रा का रोकने का प्रयास कर रही है. कुलदीप राठौर ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो राहुल गांधी नए रूप में नजर आएंगे. इसलिए सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी की पद यात्रा को रोकने का प्रयास भाजपा कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय नेता हजारों लोगों की जनसभाएं कर रहे थे, तब क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया.

घाटे का रोना रो रही कंपनी, ऑडिट करवाकर देख लें, सच आ जाएगा सामने- दौलत सिंह ठाकुर

खारसी परिवहन सहकारी सभा ने बरमाणा में एसीसी प्लांट बंद होने के बाद हक के लिए ट्रक ऑपरेटरों द्वारा किए जा रहे संघर्ष को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बाग्गा प्लांट को शुरू करवाने का आग्रह किया है. (Daulat Singh Thakur Press Conference in Bilaspur) (ultratech cement company baga bilaspur)

श्री रेणुकाजी मिनी जू में पर्यटकों के आकर्षण के लिए लाए जाएंगे अब ये नए मेहमान

Shri RenukaJi Mini Zoo: सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी मिनी जू में अब नए मेहमानों को लाने की तैयारी की जा रही है. वन प्राणी विभाग के अनुसार स्थानीय मिनी जू को अब स्तरोन्नत किए जाने को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसी के तहत यहां नई प्रजातियों को लाने की कवायद शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि मगरमच्छ, सांपों सहित हिरण की चिंकारा प्रजाति को अलग से रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए भूमि का भी चयन किया गया है.

कोरोना को लेकर अलर्ट पर हिमाचल सरकार, कल स्वास्थ्य अधिकारियों की बुलाई बैठक

दुनियाभर में कोरोना मामलों में इजाफे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है. प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियां करने के निर्देश जारी किए. सुभाशीष पांडा ने जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिए और लगातार मामलों की संख्या पर नजर रखने को कहा.

MANDI: पराशर में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, पांच घायल

मंडी के पराशर में बुधवार को एक निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन में 5 लोग सवार थे. जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी कमांद लाया गया. डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि की है. (Van fell into a ditch in Parashar) (Accident in Parashar)