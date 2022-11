रामपुर में निजी वाहन में EVM ले जा रही पोलिंग पार्टी सस्पेंड, अलका लांबा ने किया था ट्वीट

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान हो चुका है, लेकिन रामपुर में ईवीएम मशीनें मिलने का मामला सामने आया है. कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. वहीं, मामला सामने आने के बाद EVM ले जा रही पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है. (EVM machines found in private vehicle in Rampur).

बिलासपुर में दिग्गज नेताओं की किस्मत EVM में बंद, 8 दिसंबर को जीत-हार का चलेगा पता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान आज हो गया. इसी के साथ ही बिलासपुर में कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई. अब 8 दिसंबर को साफ होगा कि कौन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगा.(himachal-assembly-elections-2022)

Shimla Polling Percentage: शिमला की 8 सीटों का मतदान प्रतिशत, 8 को आएंगे नजीते

हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है. शिमला की 8 विधानसभा सीटों पर भी शांति पूर्ण मतदान हो गया है. हालांकि, साल 2017 के मुताबले इस बार मतदान का प्रतिशत कम हुआ है. (voting percentage in shimla)

पांवटा साहिब: किरनेश जंग और सुखराम चौधरी के समर्थक भिड़े, देखें VIDEO

कांग्रेस प्रत्याशी किरनेश जंग और भाजपा प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समर्थकों के बीच में नोकझोंक हो गई. धक्का-मुक्की का वीडियो भी वायरल हुआ है. वायरल वीडियो पांवटा साहिब के श्यामपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी अपनी हार से बौखला गए हैं.

सराज में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, सीएम जयराम 5 बार जीत चुके चुनाव

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान हो चुका और 8 दिसंबर को फैसला होगा कि कौन जीतेगा. सीएम जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 145 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक 74 फीसदी मतदान हुआ. (80 percent polling in Saraj)

किन्नौर की सापनी पंचायत में मतदान समाप्ति के दौरान हंगामा, जानें क्या है मामला

किन्नौर जिले की सापनी पंचायत में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन की अव्यवस्था देखने को (Voting in Sapni Panchayat of Kinnaur) मिली. शनिवार को सैकड़ों लोग यहां वोट डालने के लिए कतारों में खडे थे. ऐसे में शाम 5 बजे मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही कुछ लोगों को मतदान की कतारों से बाहर कर दिया गया. जिसके बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई.

Himachal Election 2022: लोकतंत्र के महायज्ञ को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों में भारी उत्साह

हिमाचल प्रदेश में आज 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ. यहां पर मतदान को लेकर युवाओं, महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों में भी भारी उत्साह देखने को मिला. (Himachal Election 2022) (Enthusiasm among elderly and divyang)

HIMACHAL WEATHER UPDATE: प्रदेश में फिर करवट बदलेगा मौसम, 14 नवंबर को बारिश-बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में 14 नवंबर को बारिश-बर्फबारी की संभावना है और 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. वहीं, शनिवार को शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ रहा. धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

वोटिंग ट्रेंड ने चौंकाया, हाथ को साथ या कमल को बल, 8 को होगा खुलासा

लोकतंत्र के उत्सव में शनिवार को हिमाचल की जनता ने महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज की. हालांकि, देर रात 9 बजे तक मतदान प्रतिशत का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन आसार ऐसे हैं कि वर्ष 2017 से इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहेगा. ये कम मतदान भाजपा के पक्ष में है या कांग्रेस के, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने अभी जल्दबाजी कही जाएगी, लेकिन ये तय है कि इस बार का चुनाव आश्चर्यजनक परिणाम देगा. हिमाचल के मतदान पर प्रस्तुत है ये विश्लेषण.

ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में EVM में कैद हुई 412 प्रत्याशियों की किस्मत, किसे मिलेगी देवभूमि की सत्ता की चाबी?