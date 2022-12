MANDI: हरलोट के जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला 55 वर्षीय हरिचंद का शव

जिला मंडी के सरकाघाट थाना के अंतर्गत बीते रोज से लापता 55 वर्षीय हरिचंद का शव संदिग्ध अवस्था में हरलोट के जंगल से बरामद हुआ है. डीएसपी सरकाघाट कुलदीप भगवान ने मामले की पुष्टि की. (Dead body found in Harlot forest) (Dead body found in Sarkaghat forest)

हिमाचल में सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण तो हो गया है लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकार है. मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पहले दिल्ली दौरे पर हैं. जहां पार्टी के आला नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी. (Himachal cm sukhvinder sukhu delhi tour) (Himachal CM to join Bharat Jodo Yatra)

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदले की भावना से काम न करने की नसीहत दी है. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ऐसे ऑफिस को भी रिव्यू कर रही है, जहां कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनहित के खिलाफ काम करेगी, तो भाजपा इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो मामले को न्यायालय में भी पहुंचाया जाएगा.

पूर्व जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर को कड़ी शिकस्त देने के बाद विधायक चुने गए देवेंद्र कुमार भुट्टो का पहली बार विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम में पहुंचे विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कहा कि अब चुनाव का समय खत्म हो चुका है. ऐसे में किसी भी राजनीतिक भेदभाव या बदले की भावना से काम नहीं होगा. (Kutlehar Assembly constituency) (Newly elected MLA Devender Kumar Bhutto)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिन में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम वाली शिलान्यास पट्टिका लगाने के निर्देश दिए हैं. इस मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने आ गई है. कांग्रेस जहां इस फैसले को सही बता रही है तो वहीं, भाजपा इसे गलत करार दे रही है. पढ़ें पूरा मामला...(sonia gandhi shilanyas pattika in atal tunnel)

राजस्थान कोर्ट द्वारा घरेलू हिंसा मामले में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने गैर जमानती वारंट निकलने की बात को नकार दिया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस तरह के मामले हर परिवार में होते हैं और आपस में ही सुलझाए जाते हैं और यह मामला भी वह कोर्ट में सुलझा लेंगे, लेकिन इसके राजनीतिकरण करने का प्रयास किन लोगों द्वारा किया जा रहा है उसकी तह तब जाकर पता लगाएंगे. (Vikramaditya Singh on domestic violence case)

(Innova Vehicle accident near Urla) मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक चलती हुई इनोवा गाड़ी का टायर खुल गया. गनीमत रही कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई. गाड़ी का टायर इतनी रफ्तार से खुला कि सड़क से करीब दो सौ मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा. स्थानीय लोगों की मदद से टायर की तलाश करने बाद टायर मिल पाया. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधायक पुत्र विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में राजस्थान की उदयपुर कोर्ट में विक्रमादित्य समेत सभी प्रतिवादियों को पेश होना था. इस मामले में आज क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर (Vikramditya Singh domestic violence case)

जिला कुल्लू के हाथीथान में पुलिस की टीम ने 27 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि विपिन कुमार निवासी हाथीथान हेरोइन/चिट्टा बेचने का अवैध धंधा कर रहा है. सूचना मिलने पर कुल्लू पुलिस की एक टीम ने विपिन कुमार के रिहायशी मकान की नियमानुसार तलाशी ली तो विपिन कुमार के कमरे से 27 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया है. (heroin smuggler arrested in Kullu)

मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर आईटी गोकुल बुटेल ने आज राज्य सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नई सरकार से जनता, खासकर युवाओं की बड़ी उम्मीदें हैं इसलिए सरकार की कोशिश रहेगी कि जनता की इन उम्मीदों को पूरा कर हिमाचल को उन्नति की राह पर आगे ले जाएं. (Gokul Butail takes charge as Adviser IT to HP CM) (Gokul Butail in Secretariat)