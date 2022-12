घुमारवीं में विवाहिता की मौत पर जोरदार हंगामा, ससुराल पक्ष पर लगे हत्या के आरोप

बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में सोमवार को एक विवाहिता की मौत पर जोरदार हंगामा (Death of married woman in Ghumarwin) हुआ. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं. विंटर वेकेशन स्कूलों में यह छुट्टियां 1 जनवरी से 12 फरवरी तक होंगी, जबकि समर वेकेशन स्कूलों में लोहड़ी के आसपास यह छुट्टियां की जाएंगी, जो छह दिन की होंगी. (winter Holidays in hp).

हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर 8 दिसंबर को मतगणना वाले दिन सराज नहीं बल्कि शिमला में ही रहेंगे. हाईकमान ने उन्हें शिमला में रहकर परिणामों के बाद उपजे हालातों से निपटने के निर्देश दिए हैं. पढ़ें.

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का स्टाफ बंक नहीं मार सकेगा. मैन्युल हाजिरी लगाने का ट्रेंड अब समाप्त हो जाएगा. कर्मचारियों को दो वक्त अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज करवानी होगी. (biometric attendance system at medical college Hamirpur) एनएमसी की तरफ से ही मेडिकल कॉलेज में चार बायोमेट्रिक मशीनें पहुंची हैं, जिन्हें चार जगह स्थापित कर दिया गया है.

भाजपा हिमाचल में सामाजिक पेंशन से एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचाकर अपनी सत्ता की राह को आसान देख रही है. भाजपा सरकार ने हिमाचल में समाजिक पेंशन का दायरा बढ़ाया. पहले जहां 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक पेंशन दी जा रही थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसके लिए आयु सीमा घटाकर 60 साल कर दी.

सैंज घाटी के तीन युवकों ने पुलिस पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया (youths accused the police of torturing them) है. युवकों ने सैंज पुलिस के अधिकारियों की लिखित शिकायत डीजीपी शिमला और एसपी कुल्लू से कर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है. पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर के सीमांत इलाकों (Border areas of Sirmaur) में हाथियों का आवागमन जारी है. ताजा घटनाक्रम में 2 दिसंबर को हाथियों ने बहराल क्षेत्र में भी काफी उत्पात मचाया था. यहां हाथियों के झुंड ने गांव में ट्यूबवैल पाइप लाइन और फेसिंग लाइन को तो तोड़ डाला था. वहीं, गेहूं की फसल को भी काफी नुक्सान पहुंचाया था. ऐसे में वन विभाग ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है. पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप आज दिल्ली दौरे पर हैं. जानकारी के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रविवार को धर्मशाला में हुई बैठक का फीडबैक देंगे. चर्चा है कि भाजपा प्लान बी- को लेकर भी चर्चा इस बैठक में कर सकती है. (Suresh Kashyap on Delhi tour today).

हिमाचल प्रदेश में किसानों की सम्मान निधि पर ब्रेक लग गया है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2 लाख 75 हजार किसानों ने केवाईसी फार्म नहीं भरा इसलिए सम्मान निधि को रोका गया है. (PM Samman Nidhi).

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे राहगीर को टक्कर मार दी. इससे राहगीर बुरी तरह घायल हो गया. पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. वहीं, टक्कर मारने के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया. घायल व्यक्ति का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है. हादसा संजौली बाजार का बताया जा रहा है. टक्कर के बाद घायल व्यक्ति काफी देर तक बेसुध सड़क पर पड़ा रहा. आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है. आप भी देखें ये वीडियो...